Fragen und Antworten zu Tales of Zestiria

Fragen

2 Antworten Galahad-Ruinen magicmike343 am 02. Oktober 2017 um 15:00

Habe den Auftrag, heiliges Wasser vom Wasserfall der G.-Ruinen zu holen. Komme aber nicht durch, da ...

keine Antworten DLC Frage (PS3) Chibi-Lina am 17. August 2017 um 16:11

Da Sony mir hier eine äußerst gute Hilfe war (Sarkasmus), frage ich jetzt mal hier nach. Also auf ...

keine Antworten Kampfaktion/ Ladungszauber lDaosl am 25. Juni 2017 um 23:55

Servus Zusammen, habe eine Frage bezüglich der Kampfaktion Ladungszauber. In der Inamge Erklärung ...

keine Antworten Bündelfähigkeiten auf Ausrüstung ohne ... Chibi-Lina am 09. Juni 2017 um 19:32

Hallo, ich hätte mal eine Frage zu den ...

7 Antworten Aifreads Jagdrevier marsianca am 06. Juni 2017 um 19:43

Hallo. Hoffe, jemand kann mir helfen. Komme da nicht weiter. Der Eingang wird von Soldaten ...

1 Antwort Ist der Multiplayer-Modus wirklich so abgespeckt? Benderclan am 05. März 2017 um 01:22

Wir haben uns diese Woche das Spiel für die PS4 zugelegt -nachdem meine Frau und ich vor längerer ...

4 Antworten Story von Tales of Zestiria hängt! Was tun? XJulantex am 04. Februar 2017 um 13:56

Ich habe mir das Spiel im Playstation Store heruntergeladen und habe es nach dem Download direkt ...

keine Antworten Endboss nightmare92 am 24. Januar 2017 um 16:17

Wie schaffe ich den verstärkten Hedalf auf Schwer nachdem man die hexeninsel geschafft hat? Der ...

1 Antwort (Spoiler!) Eizen verschwunden? Estrea am 18. Januar 2017 um 15:20

Ich bin gerade bei meinem ersten Durchlauf in ToZ. Ich war gerade in Lastonbel nachdem ich den ...

keine Antworten Endboss nightmare92 am 17. Januar 2017 um 17:26

Hallo, ich habe nun schon ein paar mal versucht den verstärkten Heldald auf Schwer zu machen, der ...

keine Antworten Schwerer Endboss nightmare92 am 17. Januar 2017 um 17:22

Hallo, ich habe nun schon ein paar mal versucht den verstärkten Heldald auf Schwer zu machen, der ...

1 Antwort Grade Shop nightmare92 am 30. Dezember 2016 um 22:34

Hallo, kann mir jemand sagen was genau die Fähigkeit macht, die man für 8000 Rang kaufen kann wenn ...

