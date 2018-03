Fragen und Antworten zu Tenchu - Wrath of Heaven

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Tenchu - Wrath of Heaven oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

keine Antworten B-Dialog? Plasmoid am 04. Mai 2013 um 17:09

Ich habe auf diversen Seiten gelesen, dass man einen B-Dialog freispielen kann, wenn man mit allen ...

1 Antwort Baumstamm xShockwavex am 04. April 2013 um 11:58

wie kann ich diesen Baumstamm aktivieren ?

1 Antwort Tenchu - Wrath of Heaven, den richtigen weg finden Oerne am 26. November 2011 um 23:10

Weiß jemand den weg in der Bonusmission "Hinter ...

keine Antworten semimaru gelöschter User am 25. September 2011 um 19:09

wie bekommmt man semimaru

keine Antworten bonus missionen gelöschter User am 15. August 2011 um 13:31

wie kommt man zu den Bonusmissionen von Tenchu Wrath of Heaven ich habe den Story Modus schon mit ...

keine Antworten waffen gelöschter User am 25. Juli 2011 um 20:46

wie bekommt man die zwei schwerter für rikimaru ps: ayames giftscwerter aus dem Buddha tempel hab ...

keine Antworten Schwertstahl gelöschter User am 15. Mai 2011 um 13:32

Am Anfang von Mission 6 wird man vor die Wahl gestellt, ob man den Shichishito-Stahl verwendet oder ...

1 Antwort was sind Ninjawiedergeburten nocthu am 16. Januar 2011 um 17:49

wie gesagt was sind ninja wiedergeburten?

1 Antwort Wrath of Heaven Legget am 17. Dezember 2010 um 15:02

Was bekommt man wen man alles auf Goßmeister hat

3 Antworten Frage zu Tenchu - Wrath of Heaven stellen Legget am 16. Dezember 2010 um 19:43

Kann mir bitte jemand den unterchit zwichen der 16 und der 18 version sagen

2 Antworten noch eine echt wichtige frage killingblood am 18. November 2010 um 22:11

hey leuts ich bins wieder , wollte nur fragen ob es bei euch auch so ist , das im multiplayer ...

1 Antwort wurfmesser anstadt wurfsterne? bidde schnell ... killingblood am 18. November 2010 um 22:06

also folgendes frage ich mich schon seit langem , ...

4 Antworten soll ichs kaufen? killingblood am 14. Oktober 2010 um 20:29

hey leute , ich besitze shinobido weg des ninja, finds SAU geil , jetzt überlege ich mir tenchu ...

1 Antwort Friedhoflevel mit rikimaru gemuese88 am 28. September 2010 um 14:30

also: es gibt das level wo man sein schwert neu schmieden lassen muss (mit oder ohne neuem stahl). ...

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte Tenchu - Wrath of Heaven jetzt! Bitte wähle die Platform: PS2 Leser-Wertung: 92 %

42 Bewertungen

zur Tenchu - Wrath of Heaven