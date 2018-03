Fragen und Antworten zu The I of The Dragon

Fragen

1 Antwort Stadt wird immer zerstört Rotfuchs2 am 21. Februar 2014 um 17:00

Hi ich bin mit meinem Eisdrachen in North Star und soll dort alle Brutstätten zerstören damit ich ne ...

keine Antworten Bitte Hilfe! Nobody21 am 21. August 2013 um 10:25

Ich hab das Spiel gestern Installiert und auch schon angefangen zu spielen macht auch super viel ...

1 Antwort neuer spielstand? sweetangel67 am 15. März 2013 um 18:40

hi, habe bereits mit einem Drachen das spiel begonnen und fast abgeschlossen, nun wollte ich ...

keine Antworten Problem in Crimea! RathalosMeister am 27. Januar 2013 um 11:46

Hi, bin grad in Crimea und hab die Satd ausgebaut, nun sollte ich so nen komischen Stein nach crimea ...

3 Antworten Wer weis wie ich wieder aus Wonderland komme? Braimstoker am 25. April 2012 um 17:23

Ich habe die Dunkle Brutstätte zerstört, und die Menschen dort von den Bann befreit. Doch ich komme ...

2 Antworten Der Turm in Ferra! XxBerlinCityGirlxX am 22. April 2012 um 15:11

Ich hab in Ferra jetzt alle Brutstätten zerstört und muss jetz den Turm zerstören.Den Gletscherpfeil ...

1 Antwort Der Waldjäger in Foerst RathalosMeister am 21. Februar 2012 um 23:26

Ich muss in Foerst diesen Waldjäger spielen und muss Magier töten, aber der Zauber ...

1 Antwort Der Turm in Ferra RathalosMeister am 25. Oktober 2011 um 16:02

Ich bin gerade in Ferra und hab den Zauber Gletscherpfeil bekommen und jetzt muss ich den Turm ...

1 Antwort Frage zu Skarborr Firefuchs am 14. Juli 2011 um 11:34

Ich hab mal gehört das man wenn mans Spiel durch hat,das man Skarborr spielen kann (was in den ...

1 Antwort Ich hab ein Problem in Ferra! bitte um Hilfe! Dragon_Phinix am 11. Juli 2011 um 10:24

Hallo! Ich bin gerade dort wo man den General und zwei andere auf diesen langsamen Viechern spielt. ...

keine Antworten Trainer funktioniert nicht! Gamefraek am 05. Juli 2011 um 16:45

Habe den Trainer installiert und alles ausprobiert: vor dem Spiel öffnen, während dem Spiel öffnen, ...

1 Antwort bin in Ferra und hab den turm zerstört weiß nicht ... foxy787 am 10. Juni 2011 um 19:10

ich soll mit dem artefakt zum altar, find ihn aber ...

keine Antworten die cd funktionirt nit mehr Wladislaw97 am 25. Mai 2011 um 17:32

ich Habe fruer das spiel jeden tag gespielt und jets hab ich nen leptop und wolte es dort wider ...

