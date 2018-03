Fragen und Antworten zu The Cave

Fragen

keine Antworten brennender Schacht Engelchen_95 am 10. März 2015 um 11:36

Hi Leute. Ich bin am brennenden Schacht vorbei mir dem Ritter und er hat die Aufgabe bekommen das ...

keine Antworten Höhlenmonster Engelchen_95 am 10. März 2015 um 10:40

Wie lege ich den Hotdog in die stacheln? Ich spiele mit der Abenteurerin, den Zwillingen und der ...

keine Antworten Abgabe der 3 Gegenstände im Souvenirladen Standard1988 am 09. Februar 2014 um 22:26

Hallo Zusammen, nach dem Laden meines Spielstandes hat der Ritter plötzlich das Schwert wieder in ...

3 Antworten Wachhund dorlixx am 04. Januar 2014 um 14:20

Ich bin in der Zone der Zwillinge und habe die auch dabei. Ich habe einen Haufen Knochen gefunden ...

keine Antworten Tor des Meisters(Mönch) KUSTY21 am 12. Oktober 2013 um 20:55

Also ich bin in dem Abschnitt vom Mönch. Ich habe alle aufgaben bewältigt und stehe jetzt vor dem ...

1 Antwort Haus der Zwillinge? KUSTY21 am 14. August 2013 um 15:36

Ich bin im Haus der Zwillinge und weiß nicht was ich hier drin machen soll. Die Mama sagt ich soll ...

keine Antworten code vom wissenschaftlerin level drprogame am 23. Juli 2013 um 17:42

wie ist der code aus dem level von der wissentschaftelerin?

2 Antworten 3. Zenprüfung ! Musicfreak1024 am 02. Juni 2013 um 19:16

http://monkpuzzle.com/

1 Antwort Problem mit dem ziehen von excalibur 2_FAB4U am 14. Mai 2013 um 00:01

Ich kann das schwert nicht aus dem stein ziehen, obwohl ich schon das amulett geholt habe.. Und ...

1 Antwort mönchzone patbey02 am 08. Februar 2013 um 11:40

was muss ich machen wenn ich mit einem mönch einem ritter und einen hillibilly habe und durch das ...

4 Antworten Lohnt es sich? Milly1698 am 07. Februar 2013 um 16:43

Ich habe die Demo auf der Wii U gezockt und bin mir nicht ganz so sicher. Soll ich mir das Spiel ...

2 Antworten Multiplayer Keulchen am 04. Februar 2013 um 16:44

Kann ich das Spiel uach mit einem anderen der neben mir sitzt gleichzeitig spielen? Sodass sich zwei ...

2 Antworten Komplettlösung jean-louise am 28. Januar 2013 um 21:28

Mir hilft die Komplettlösung nicht weiter weil ich andere Figuren genommen habe, Abenteurerin, ...

3 Antworten Wissenschaftlerin Level Stifler am 27. Januar 2013 um 15:55

Hey bin im Level der Wissenschsftlerin und bin da iWie zu der Rakete gebuggt vom Level davor.. Ich ...

