Fragen und Antworten zu The Crew - Calling All Units

Fragen

keine Antworten Auf den Körper beenden? Klemens56 am 27. Januar 2018 um 02:07

Wie gewinne ich das Rennen am besten?

keine Antworten Verborgenes Auto nur Straßenversion! MaxximTyler am 11. September 2017 um 17:39

Hi auch, ich habe alle Wrackteile in jedem Staat gefunden doch bei jedem Tuner kann ich nichts ...

1 Antwort Ist es möglich, mit der PS4 ohne Zusatzleistungen ... Jutta143 am 25. April 2017 um 13:24

Bisher spiele ich The Crew all Unit auf dem PC. ...

1 Antwort Wie kann man den Cops entkommen bei The crew ... Blade24485 am 17. Dezember 2016 um 19:28

Wie kann man der Polizei als street - racer bei ...

1 Antwort Verfolgungsjagd auch im Free roam? Markus_888 am 04. Dezember 2016 um 18:16

Hi zusammen wollte nur mal kurz fragen ob man im neuen dlc auch Spieler als cop im Free roam jagen ...

