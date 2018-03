Fragen und Antworten zu The Curse of Monkey Island

5 Antworten The Curse of Monkey Island - "Das ... MortisReturns am 21. Oktober 2013 um 15:47

Ich habe mir vor einiger Zeit Monkey Island ...

keine Antworten Eine Frage.. PixiiMyminde am 04. Dezember 2011 um 13:36

Hey, ich bin noch am Anfang des Spieles... Ich bin aus dem ersten Raum raus und jetzt in der ...

keine Antworten Ich hänge auf der Insel fest, wo diese ... guinee am 23. August 2011 um 18:58

Ich bin auf der Insel rumgelaufen, weiss aber ...

keine Antworten grafikfehler Robinbux am 21. Juli 2011 um 20:28

hi wenn ich das spiel spiele sind um alles was sich bewegt bunte ränder. Alles andere sieht normal ...

1 Antwort brauche dringend hilfe peggy-peacock am 22. März 2011 um 14:03

komme bei the curse of monkey island nicht weiter... ich kann die maske nicht aufsetzen... fertig ...

1 Antwort Porträt-Frage FlapFlop am 02. Januar 2011 um 22:21

HAbe das Problem das ich das Porträt nicht aufheben kann----> Was tun? Habe den Nagel ...

1 Antwort Wie komme ich an die Kanonenkugeln? NeptunNase am 28. August 2009 um 12:53

Habe nun in Kapitel 2 alles soweit erledigt, außer im Theater den Schauspielern die Kanonenkugeln in ...

1 Antwort wo finde ich den pfannkuchen sirup Astragirl1007 am 05. Januar 2009 um 23:17

man holt die blüte geht durch des gestrüpp mit der schere und sobald man was macht steckt man in der ...

1 Antwort Käptn Röchileö MasterFarCry2 am 10. November 2008 um 16:02

Kan mir mal jemand sagen welche antwortenn man bei käpnt röchiliö sagen muss? egal wwas ich sage er ...

1 Antwort Kann das Spiel nicht starten, werde ... Widow76 am 27. Oktober 2008 um 18:19

Habe mir nach langer Zeit das Soiel nochmal ...

1 Antwort Piraten, Karte und Schiff? Hilfe! frosch am 16. August 2008 um 11:55

Leider kommen wir nicht bei den Piraten weiter, wie überrede ich die Drei Piraten? Wie komme ich ...

1 Antwort Wie komme ich an einer bestimmten Stelle weiter? juliajh am 16. April 2008 um 15:58

Wie komme ich weiter auf der ersten Insel, also ich hab Mannschaft und die Karte, wie bekomme ich ...

