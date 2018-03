Fragen und Antworten zu The Dog Island

Fragen

keine Antworten Suche nach Schmetterling und Libelle und Fisch dragomil am 17. April 2016 um 23:38

Ich habe das Spiel schon durch, möchte aber gerne die Sammlerlisten komplettieren. Suche noch: 1. ...

1 Antwort Wo ist Boris wenn du den Kartenstein gefunden ... Doggie_freak am 02. Februar 2016 um 17:50

Hey Leute, Ich habe gerade den Kartenstein für ...

1 Antwort Speichern? Wii234 am 05. Juli 2015 um 13:23

Hallo, Kann in der erste Stadt auf dog island nach der Schifffahrt Nicht Speichern am Briefkasten ...

keine Antworten geiles spiel Jenniistgeil am 12. Juni 2015 um 23:01

Hi Leute ich bin es Jenny The Dogistland ist ein cooles spiel aber versuchst doch mal ohne hilfe zu ...

1 Antwort Jemand braucht Hilfe in Sausedorf, aber WER? aurora77 am 03. Februar 2015 um 18:51

Hallo, ich habe alle Aufgaben erledigt! Die Karte zeigt an, dass jemand Hilfe in Sausedorf braucht, ...

keine Antworten Ohlala's Frage Bella-Bobby am 17. Januar 2015 um 18:32

Hallo Nachdem ich endlich den zahmen Bär in trockental gefunden habe,hat Ohlala mir eine frage ...

1 Antwort wo findet man den Schwertfisch? Finehund123 am 04. Januar 2015 um 19:52

Hallo zsm!Meine Schwester spielt seit neustem so ein älteres Süiel namens: The dog island. Sie kommt ...

3 Antworten Bin schon durch ;) DogLove01 am 27. September 2014 um 14:56

Ich bin schon durch schreibt hier bitte eure Fragen und ich beantworte sie gerne! :)

1 Antwort Obst-Sammler gesucht ?! JaVi am 13. Mai 2014 um 20:45

ich hab so viel obst und will das gerne dem obst-sammler geben. aber ich hab das spiel fast durch ...

1 Antwort Kartoffel für eisbär// Wie ? JaVi am 08. Mai 2014 um 15:53

Hi Leute, bitte antwortet schnell ;) in diesem kleinen ort (dort ist schnee) zwischen der ...

1 Antwort Gibt es einen Sammler für Insekten? Smilee am 08. Februar 2014 um 21:36

Wenn ja wo denn, bitte? GLG

keine Antworten Kaiserkäfer Dringend Hilfe Bitte Smilee am 08. Februar 2014 um 21:05

Ich suche jetzt schon ewig diesen Kaiserkäfer, für das Zinnober Rot für Hans, aber ich finde ihn ...

1 Antwort Viele Fragen Hilfe! Smilee am 27. Januar 2014 um 22:14

Hallo erstmal. Ich komme einfach nicht weiter... 1. Wo genau finde ich diesen Kaiserkäfer? 2. Wo ...

1 Antwort Henrys Strickmütze Smilee am 26. Januar 2014 um 22:07

Hallo, ich suche jetzt schon lange nach Henrys Strickmütze in den Westlichen Frostfeldern, aber ich ...

4 Antworten Für Bill arbeiten lauretta1996 am 21. Mai 2013 um 00:58

Ich muss für Bill die Krabben finden. Aber ich kann sie nicht finden, weil ich den Geruch der ...

