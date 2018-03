Fragen und Antworten zu The Eye of Judgment

keine Antworten Decks synchronisieren Mediados am 05. Februar 2014 um 19:35

ich habe mir das erd und walddeck gekauft und habe sie schon synchronisiert aber auf einer anderen ...

keine Antworten wie ist das spiel Floramon am 18. November 2012 um 21:38

wollte mal fragen ob es sich lohnt es zu kaufen scheint recht spaßig zu sein.

keine Antworten ANTWORTET bitte meinusernameistnaruto am 04. Februar 2012 um 12:13

ich habe gelesen das die server offline seihen? aber das ist ja schon 2 jahre oder haben die ...

keine Antworten Online-Modus onepiecefan1710 am 31. Juli 2011 um 22:38

Hi! Also ich hab mir das spiel gekauft und finds auch echt klasse, das problem is nur, dass wenn ...

keine Antworten online spielen? Blaker am 16. April 2011 um 04:36

wird das spiel noch recht oft online gespielt?

2 Antworten brauch dringend hilfe ?!?!?!?!?!?!?! gelöschter User am 25. Dezember 2010 um 19:17

ich hab das spiel zum ersten mal gespielt und hab serie 1 und serie 2 karten aber nur die 1 ...

keine Antworten Trophys? xxCAPRINUSxx am 01. August 2010 um 22:26

ich will die trophies, aber um die zu kriegen muss ich irgend welche decks besiegen die ich nicht zu ...

keine Antworten Trophäe:Göttlicher Krieger Junos kevin1310 am 11. Juni 2010 um 23:20

wie viele kämpfe müssen gemacht werden für diese trophäe

keine Antworten online spielen kevin1310 am 05. Mai 2010 um 15:44

wer hat alle sets heruntergeladen?.dass jemand mit mir online spielen kann.wann und wo?

1 Antwort kann man das spiel noch kaufen adriianoh am 03. April 2010 um 11:39

Hallo ich habe eine Frage unzwar ich wollte fragen ob man das spiel noch kaufen kann wenn ja wie ...

1 Antwort Gibt´s ein Spielfeld zum ausdrucken? Minni-96 am 13. März 2010 um 15:28

Ich habe dieses Spiel gekauft habe aber weder Spielfeld noch Kamerastativ (Kamera hab ich xD) . ...

3 Antworten Dringend Hilfe progamer2810 am 01. März 2010 um 23:21

Ich hAb mir dess Game geholt aber es war kein Feld oder ein kamerastativ dabei kann man das noch ...

2 Antworten Dauerhaft Spaß? luniboy am 25. Februar 2010 um 20:05

Hallo, 1. Macht das Game auf dauer Spaß? 2. Muss man strategisch vorgehen oder einfach nur Monster ...

2 Antworten Spaß und schwer? luniboy am 25. Februar 2010 um 20:02

Hallo, I. Mach das Game Spaß ? 2. Ist es schwer das Spiel zu lernen? Z.b, yu-gi-oh ist nicht ...

