Fragen und Antworten zu The Fight

Fragen

keine Antworten windmühle Magierrose am 21. Mai 2013 um 23:52

wir schaffen trotz der Erklärung nicht die Windmühle hat jemand bessere tipps um es zuschaffen ...

keine Antworten zu zweit (offline) airplanes am 24. August 2012 um 18:40

kann man das spiel offline zu zweit spielen? wenn ja wie viele controller brauche ich dann?

keine Antworten Körper bearbeiten ? meteD10 am 06. August 2012 um 18:39

Hallo, Kann man bei dem spiel den körper des charakters bearbeiten? Also so richtig aufbauen ? ...

1 Antwort controller syberlink am 12. Juli 2012 um 18:28

wenn ich das richtig verstehe brauche ich 4x 20€ teure controller um mit meinem freund spielen zu ...

1 Antwort Braucht man fur The Fight zwei Motion Controller SuperMarioFreak am 24. Dezember 2011 um 21:41

Ich habe mir namlich die Demo runtergeladen und da steht , dass ich noch einen Motion Controller ...

1 Antwort Schlechtes Spiel?! Oder fehlt mir blos Übung? neuer89 am 29. Juli 2011 um 13:03

Hi Leute, Ich habe mir das Spiel gestern gekauft und habe auber folgende Probleme: Wie kann ich ...

2 Antworten ist das spiel ralistisch Thaiboxer97 am 10. Mai 2011 um 21:16

kann man auch mit beinen kämpfen. reagiert es flüssig und wie weit muss man sich vom fernseher ...

keine Antworten trophäen jonatanschulz am 17. März 2011 um 23:19

hi, bei der trophäe "meister": wie hoch muss denn mein kämpfer geskillt sein? oder "dynamo": wie ...

2 Antworten controller farbe GayTony96 am 02. März 2011 um 19:04

Hi ich hab mir move gekauft mit the fight und ich wollt ma wissen wie ich die Farbe von meinem ...

3 Antworten Ist das spiel gut Nightlife10 am 11. Februar 2011 um 19:17

und Lohnt es sich zu kaufen :D THX FÜR ANTWORTEN

1 Antwort Ein Paar Fragen THEBAYERNMAN am 28. Dezember 2010 um 15:05

Hi das bild von meiner ps eye kamera rauscht so komisch, ich kann mich nicht decken.mit meiner ...

1 Antwort von vorne beginnen Wrestlingboy9 am 26. Dezember 2010 um 12:38

hey leute! ich war daran einen charackter zu erstellen, habe aber ausversehen auf fortfahren ...

2 Antworten the fight kamera tayfun-ronaldo am 24. Dezember 2010 um 11:48

hi bei mir ist nur bei dem spiel the fight meine eye kamera schwarz weiss ist das bei euch auch ? ...

1 Antwort 2.fragen gelöschter User am 12. Dezember 2010 um 11:25

1.ist das spiel gut 2.lohnt es sich dafür psmove zu kaufen(ist die steuerung genau oder wie bie ...

