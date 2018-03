Fragen und Antworten zu The Hobbit (2003)

Fragen

1 Antwort Der Elbenkerker CrazySkyJumper am 27. Oktober 2011 um 16:46

Ich bin bei den elben und kann den 3ten Kerkerschlüssel nicht finden, kann mir wer sagen wo er ist ? ...

1 Antwort Wie geht das Fässerrätsel in Seestadt Assassin777 am 21. März 2011 um 21:59

Wenn man in Seestadt die 5 Flaschen richtig eingesätzt und den Raum mit den verschiebbaren Brücken ...

2 Antworten Steinriesen besiegen? Klabuster am 10. März 2011 um 17:38

Wie kann ich die Steinriesen besiegen? Mit dem Steinwurfverstärkungstrank komme ich nicht weit. Die ...

2 Antworten der ring Pottrot am 26. Februar 2011 um 16:46

ab wann findet mann den ring?

2 Antworten spinnen endgegner hamham am 05. Januar 2011 um 15:23

hyy ich hab mal ne frage vll. kann mir ja jemand helfen ich bin grad bei "spinnen udn fliegen" bei ...

3 Antworten wie geht der entgegner in fliegen u. spinnen Kaffer am 02. Januar 2011 um 14:56

frage ist oben

2 Antworten Bitte helft mir! maxischlierf am 01. Januar 2011 um 15:09

Hallo kann mir jemand helfen? komme bei den steinriesen nicht weiter, also da, wo die eine ...

1 Antwort Kampftechniken finden misstini7337 am 23. Oktober 2010 um 09:30

Hi könnt ihr mir vielleicht sagen, wie ich ALLE Kampftechniken Rollen bekomme? Die erste bekommt ...

2 Antworten Rätsel im dunkeln Hopperalbert am 20. März 2010 um 15:41

Wie komme ich an den 4 wachen vorbei im gefängnis wo man balfur befreien muss?

2 Antworten wolkenversamlung unwissenderschpieler am 11. Januar 2010 um 08:47

wo bekommt man die 4 kette für den schatzraum her und wo ist die 1 schlüsselform die 2 habe ich

1 Antwort Cheats Astaroth am 08. Januar 2010 um 15:07

Ich habe irgendwo mal gelesen das es für der Hobbit cheats gibt. Leider weiß ich nicht mehr wo-.-. ...

1 Antwort Komme in Seestadt net weiter! che_guevara am 16. November 2009 um 15:44

nachdem man die flaschen in die richtige reihenfolge gebracht hat kommt man doch zu so nem raum und ...

1 Antwort Fliegen und Spinnen Dampferboy am 14. November 2009 um 18:33

Hallo, ich stecke seit einigen Monaten in Fliegen und Spinnen bei der Stelle fest wo man erst so ...

1 Antwort Unerwartetes Fest lukasfox am 09. Oktober 2009 um 15:36

Ich hab von den 1000 Münzen irgenwie imer nur 99 aber ich war überall auf dem dach bei dem heu ...

