Fragen und Antworten zu The Humans

Fragen

keine Antworten Hilfeeeeeeeeee , Welt 4 Level 4 ceruna am 25. Mai 2013 um 16:39

Ich komme nicht weiter , ich habe zu wenig humans , und der erste Orangene Dinosaurier und der ...

keine Antworten Welt 3 level 9 ceruna am 21. April 2013 um 11:21

Hallo, ich spiele The Humans auf meinem PC und brauche dringend Hilfe in Welt 3 level 9 , Ich sitze ...

keine Antworten Hilfe Welt 4 Level 3 Petra50 am 06. Oktober 2012 um 01:02

Ich komme in Welt 4 Level 3 einfach nicht weiter. Wer kann mir helfen? Springe da jetzt schon seit ...

keine Antworten Welt 7-10 blade_mouse am 07. April 2012 um 12:21

Hallo, ich hänge jetzt schon ewig in Welt 7-10 fest und komme schon ganz am Anfang nicht vom Fleck. ...

keine Antworten Humans, komme nicht weiter wandarebus am 13. Februar 2012 um 18:42

Hallo, komme nicht weiter Bin in Welt2 Level1, komme nicht an dieses Seil, kann mir jemand helfen? ...

keine Antworten Welt 8 Level 9 cippy am 21. Dezember 2011 um 12:01

Hallo, leider komme ich in Welt 8, Level 9 überhaupt nicht weiter. Kann mir jemand helfen.

2 Antworten Brauche Hilfe in Welt 4-level 8! matschgal am 04. August 2011 um 18:35

ich komm da einfach nicht weiter! bitte um hilfe (von Anfang an bitte) ;)

keine Antworten kann mir jemand bei welt 5 level 4 weiterhelfen Arrhinoceratops am 13. Juli 2011 um 14:10

ich bräuchte den gesamten ablauf danke im voraus :D

1 Antwort Wer kann mir weiter helfen beim 3 Level der 3welt Maley am 21. Februar 2011 um 15:56

Ich bin jetzt im 3 Level der 3 Welt. Und komme nachdem dritten Dinosaurier, nicht weiter. Kann mir ...

1 Antwort level2-3 david7 am 07. September 2010 um 13:32

komme nicht zum jungen

1 Antwort Tipps und Levellösung für Humans StephanSe am 29. August 2010 um 21:40

Wer kann mir helfen? Komme in Welt 4 / Level 4 nicht weiter. Danke.

1 Antwort level 3-7 Tintenklecks1 am 25. Juli 2010 um 20:05

Hallo ich bin in level 3-7 bin schon oben bei die weisen räder die schmeis ich dann immer die ...

2 Antworten wer kann mir in Welt 3 im 6. Level helfen danizahni am 10. April 2010 um 15:33

Ich spiele The Humans "Abenteuer mit den Höhlenmenschen" auf Nintendo DS. Ich komme in Welt 3 Level ...

keine Antworten "Wer kennt weitere Tipps und Tricks von Humans?". disketten am 29. März 2010 um 21:36

Hilfe, wer hilft mir weiter. Ich bin in der 3.Welt, Level 6 und komme einfach nicht weiter. Mir ...

