Fragen und Antworten zu The Hunter 2013

Fragen

keine Antworten Multiplayer GtAZoCkEr19 am 19. August 2013 um 21:33

Hallo ich wollte mal fragen ob einer lust hat mit mir im multiplayer per chat zu jagen. Mein name ...

keine Antworten error - launcher is not responding Bartl am 20. Juli 2013 um 18:33

Wenn ich das Spiel von der Website aus starten will kommt nur das Startfenster und dann kommt immer ...

keine Antworten Bären jagt Nuarda am 15. Juni 2013 um 17:53

Habe gesehen das man ja auch bären jagen kann weiß einer was die beste waffe dafür ist

keine Antworten Launcher Problem jcm21 am 02. Juni 2013 um 09:32

Wen ich das spiel insterlieren will (Launcher von der Website) und der den client runter lädt lädt ...

keine Antworten laden krieger37 am 12. Mai 2013 um 07:45

wenn man es im laden kauft zb. media markt sind dann alle tiere und gebiete dabei?

1 Antwort Waffen Kaufen vinci-dernator am 07. März 2013 um 21:52

Ich hab eine frage muss man sich die waffen mit echten oder ingame geld kaufen SCHON IM VORRAUS ...

1 Antwort zum spiel Panzerjoe am 17. Februar 2013 um 16:28

wollte wissen ob es stimmt das man monatlich geld zahlen muss?

keine Antworten ERROR=Launcher is not Responding MrFatManHD am 29. Januar 2013 um 20:08

Hallo Leute, Ich wollte euch mal fragen was ich machen kann, bei mir steht wenn ich auf der Seite ...

1 Antwort TheHunter Frage zur anschütz vezax am 06. Januar 2013 um 09:08

Hallo ich habe eine frage ich habe mir the hunter 2013 und da bekommt man ja die anschütz aber die ...

3 Antworten Installation Dan74 am 22. Dezember 2012 um 19:19

Hi, sieht zwar nich aus, als würden das viele zocken, trotzdem, frage kostet ja nix ^^ hab gelesen, ...

1 Antwort lol erste frage shengaoren26 am 13. November 2012 um 21:22

hey wg :) keine antwort=)=) wo kann ich am besten bären schießen ? thx :)

