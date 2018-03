Fragen und Antworten zu The Italian Job

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit The Italian Job oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

keine Antworten Wo liegt in Los angeles das Traffic centre ? Hahle am 18. Oktober 2011 um 11:31

Traffic centre heiß auf deutsch verkehrs center. ES wäre lieb wenn ihr mir sagen könntet wie ich vom ...

1 Antwort Der Sportwagen mrwelpe am 13. Juni 2011 um 14:28

wie kriege ich den sportwagen LG Mr.welpe ^^

keine Antworten panzerwagen jessie97 am 30. Oktober 2010 um 14:12

welche mission muss man mit a abschließen um den Panzerwagen freizuschalten?

keine Antworten Trainer PSU-spieler am 24. Juni 2010 um 20:29

Hi, ich probleme beim Trainer kann mir jemand mal ne Anleitung dafür geben? der geht im mom iwi ...

keine Antworten Frage zum cheats battelfield01 am 19. Februar 2010 um 23:45

Hallo, hab ne frage zu dem Alle waggen cheats, und zwar muss man die eig. in Hauptmenü eingeben, ...

keine Antworten grafik und spaß flocky94 am 18. Februar 2010 um 08:40

ist die grafik gut, macht es spaß, oder wird es auf dauer langweilig und ist das spiel ...

1 Antwort Fahrzeuge Ferrari99 am 16. August 2009 um 19:14

Kann man bei italian job nur mit den mini Cooper fahren? Danke

1 Antwort download jori85 am 14. Juli 2009 um 11:08

hi, ich suche das spiel the italian job. gibt's dafür 'nen download? wenn ja, wo?

1 Antwort kann man den verkehr abschalten? Gamesfighter am 08. Januar 2009 um 11:07

kann man den verkehr abschalten?

1 Antwort Mission "Freunde aus dem Knast" rayquaza11 am 22. Dezember 2008 um 15:33

Was muss ich machen, um in den Knast reinfahren zu können?

2 Antworten hat jemand tipps? ThommyRedwich am 18. November 2008 um 14:20

kann mir einer sagen, ob es eine abkürzung für den damm gibt (bei der mission dam busters oder wie ...

5 Antworten Polizei-cheat gesucht! nino578 am 14. November 2008 um 19:59

Hallo weiß irgendjemand ein cheat mit dem man die Polizei ausschalten kann? Wer ein solchen cheat ...

5 Antworten Welche... nfsnfs am 09. November 2008 um 12:29

...Mission muss ich mit A abschließen um Polizeiauto freizuschalten?

5 Antworten Kann man nicht die Alpen freischalten? laracroft94 am 04. Juni 2008 um 12:52

Hey, wisst ihr, ob man ganz zum schluss beim spiel noch die Alpen freischalten kann? Irgendwas ...

5 Antworten wie muss ich die cheads eingeben? gelöschter User am 21. November 2007 um 08:27

ich gebe die cheats im hauptmenü ein wenn ich dreieck drücke komme ich wieder auf die forseite.

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte The Italian Job jetzt! Bitte wähle die Platform: PC

PS2

Xbox

PSX

GC Leser-Wertung: 75 %

34 Bewertungen

zur The Italian Job