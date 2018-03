Fragen und Antworten zu The Legend of Black Kat

Fragen

keine Antworten Auf der ersten insel dennistony am 23. April 2017 um 19:54

Auf der ersten insel die truhe rechts auf dem Hügel wie bekommt ich sie danke im voraus

keine Antworten wie finde ich die gelben piraten? franki20 am 24. März 2013 um 17:47

ich komme nicht weiter.wo kann ich gegen die gelben piraten kämpfen?

keine Antworten Masken _montag_12 am 10. März 2012 um 12:23

Hi wollte wisen auf welchen insels die masken das mediziners sind Thx im vorraus

keine Antworten Mara de Leon? Seuchenchamp am 11. Januar 2011 um 17:08

Wo ist bitte die schatzgrube von Mara de Leon?Und wie nimmt man anspruch darauf?Und bei ravens view ...

keine Antworten Masken für Medizinman holmi am 28. November 2010 um 13:49

Also ich hab eine Frage und zwar wo finde ich die letzte maske? Ich weiß nur das sie auf der ...

keine Antworten Kiste auf Insel uliwer am 26. März 2010 um 13:31

Bei den Fjorde des Frostes giebt es eine Kiste auf einer kleinen Insel ( bei der Karte oben links ) ...

1 Antwort Feuerungeheuer auf den Vulkaninseln JeffryK267 am 06. September 2009 um 16:15

Wie besiege ich das Feuerungeheuer auf den Vulkaninseln? Ich versuche es schon seit ewígen ...

1 Antwort Wo finde ich die die Nagelstiefel Campari81 am 15. Mai 2009 um 21:32

Wo finde ich die Nagelstiefel und wie komme ich da hin?

2 Antworten wie besiege ich auf den dunklen Inseln den ... Campari81 am 06. März 2009 um 21:05

Ich versuch jetzt schon seit ewigkeiten diesen ...

2 Antworten Wie gelange ich in die vergessene Schmiede? Cinquecentofan am 09. Januar 2009 um 12:12

Wie gelange ich ein zweites mal in die vergessene Schmiede (Vulkaninseln). Ich musste dort eine ...

2 Antworten Affeninsel uliwer am 06. Januar 2009 um 08:32

Wie kommt man an die Truhe auf dem Sandhügel. Wo findet man die 5 Gefallenen Sterne

2 Antworten Gelbe Piraten uliwer am 02. Januar 2009 um 20:09

Wo und wann trifft man die Gelben Piraten.

