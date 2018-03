Fragen und Antworten zu The Legend of Crystal Valley

Fragen

keine Antworten Hat noch jemand Probleme mit dem Drachenei? JackieQ am 10. Juli 2011 um 16:17

Ich habe ein Problem in der Burg des Grafen, zu dem ich im Intenet leider nichts finden kann: nach ...

1 Antwort Erste Aufgabe. Jacky17 am 24. Dezember 2010 um 20:26

Hallo. Ich komme schon bei dem ersten Rätsel mit den Statuen im Regal in dem Schuppen nicht weiter. ...

2 Antworten Ich hänge schon wieder fest... Suicune1804 am 14. November 2010 um 13:06

Diesmal bei dem Seemonster. Wie fängt oder beruhigt man es? Ich hab die Gegend schon 10 mal ...

1 Antwort Ich komme nicht weiter! Suicune1804 am 03. November 2010 um 16:32

Ich bin in der Stadt, aber irgendwie habe ich keine Ahnung wie ich weitermachen soll... Das ...

3 Antworten Kapitel 3 der magische Wald puppet47 am 18. Oktober 2010 um 17:55

Habe von dem Riesen den Trank erhalten. Jetzt soll ich alles mit anderen Augen sehen. Soll nun den ...

