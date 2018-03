Fragen und Antworten zu The Legend of Heroes

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit The Legend of Heroes - Trails of Cold Steel oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

keine Antworten Wie ist das spiel? Chibi-Lina am 01. Oktober 2016 um 21:19

Als ich es im Laden sah, hab ich statt "Trails of" "Tales of" gelesen und es für einen Ableger eben ...

keine Antworten Ich Finde Greogemon am 24. September 2016 um 19:56

Ich Finde das Spiel Super verstehe Euch nicht das noch keiner Tipps und Tricks hier Eingetragen hat

1 Antwort Neue Waffen/ schnell Leveln? UndergroundGT am 31. Januar 2016 um 20:59

hi, weis zufällig jemand wo ich neue Waffen herbekomme? bin jetzt in Kapitel 3 und konnte seit ...

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte The Legend of Heroes - Trails of Cold Steel jetzt! Bitte wähle die Platform: PS3

PS Vita Leser-Wertung: 92 %

5 Bewertungen

zur The Legend of Heroes