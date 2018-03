Fragen und Antworten zu The Long Dark

Fragen

keine Antworten Schneehütte verlassen Nanamye am 21. Dezember 2017 um 21:08

Hallo zusammen, habe das Spiel nicht sehr lange und freute mich als ich es dann bekommen hatte. ...

1 Antwort Feuerstahl (Feuerzeug) Josephine19 am 25. Januar 2015 um 15:48

Wie kann ich das Feuerstahl reparieren?

5 Antworten Was machen wenn Ressourcen knapp werden? Noonmai am 01. Januar 2015 um 00:55

Ok, ich habe schon alle 2 Maps vollständig erkundet und alle Items gesammelt. Im Lagerbüro habe ich ...

2 Antworten Laterne und Feuerstahl Josephine19 am 31. Dezember 2014 um 15:55

Wie bzw. wo kann ich die Laterne abstellen oder überhaupt anschalten? Kann man dieses Feuerstahl ...

3 Antworten Wie wehrt man sich gegen einen Wolf? schniggy am 26. September 2014 um 12:57

Frage steht oben.

