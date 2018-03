Fragen und Antworten zu The Order 1886

keine Antworten Wie funktioniert der stamford-dietrich mandy18101980 am 11. Dezember 2015 um 22:37

Ich versuche jetzt schon 2 Stunden eine Tür mit diesem Dietrich zu öffnen aber ich finde den Punkt ...

keine Antworten Online? entoni666 am 30. November 2015 um 10:52

Hat das Spiel eine online Funktion?

2 Antworten Spielvergleich DARK_TENEBRAE am 30. Oktober 2015 um 20:26

Mit welchem Spiel lässt sich The Order 1886 am besten vergleichen? Ist es eher wie ein Egoshooter ...

1 Antwort dlc waffe nicht erhalten wenn ich kostüm ändere ... penpal am 24. April 2015 um 18:19

Ausserdem wo finde ich früh eine tolle ...

1 Antwort was bewirkt höchster Schwierigkeitsgrad? penpal am 24. April 2015 um 16:01

Werden es mehr Gegner? Oder unangenehmere Gegnertypen? Mehr Werwölfe? Werden quicktime events ...

1 Antwort Frage MEDINA_ am 08. April 2015 um 20:23

Was kann man den nach der story noch machen ? kann man frei rumlaufen ? gibst einen online ...

1 Antwort Wer kann mir beim 16 kapitel " bruder, wir umarmen ... maaaaaa95aax am 01. April 2015 um 14:34

Ich habe ein problem, ich bin gerade bei dem spiel ...

10 Antworten Wird es eine Erweiterung geben ? Stempi am 14. März 2015 um 16:59

steht oben

1 Antwort Wieviele Kapitel hat das spiel S4L_Panda am 08. März 2015 um 16:43

Frage steht oben :)

1 Antwort Versteckter Pokal! crybaby76 am 05. März 2015 um 18:16

Wo ist der versteckte Pokal!? Danke! :-)

2 Antworten Wie schaffe ich das vorletzte Kapitel? steff2812 am 03. März 2015 um 19:15

Hallo Zusammen, ich hab echt ein Problem im vorletzten Kapitel, wo ich Niklas retten soll. Da kommt ...

keine Antworten 2ter Teil? Roxas134 am 01. März 2015 um 22:09

Glaubt ihr es kommt ein 2ter Teil raus? Also ich würde mich darüber freuen fande das Spiel sehr cool

2 Antworten Frage zur Schwarzsicht? TheVenageJoker777 am 26. Februar 2015 um 14:51

Hallo, habe zwei Fragen zum Schwarzsicht Modus. Im Spiel ist ja sehr viel vorgeschrieben und bis ...

2 Antworten Die gepanzerten onkeldueres am 26. Februar 2015 um 08:24

Wie töte ich am einfachsten die gepanzerten Typen? Habe da mit einer normalen Waffe echte Probleme.

6 Antworten Warum So eine schlechte wertung Green-Lantern am 21. Februar 2015 um 09:05

Hallo wieso hat des Spiel so eine schlechte wertung ist des wegen der kurzen Spielzeit.

