Fragen und Antworten zu The Smurfs

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit The Smurfs oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

keine Antworten Tiere in zuflucht bringen SeriPa am 11. Februar 2017 um 10:13

Hallo zusammen Ich habe eine zuflucht gebaut und auch habitat. Nun hätte ich platz für 6 tiere. ...

keine Antworten Super Duper Rohstoffmaschine franzl61 am 06. Februar 2014 um 08:43

Wenn man die Super Duper Rohstoffmaschine kauft, liefert die dann alle 15 Stunden ihre Rohstoffe ...

1 Antwort wo finde ich Kristalle? simse24 am 22. Januar 2014 um 10:57

Wo und wie kann ich Kristalle auf dem Berg finden? Danke für Info

keine Antworten Eine sb gutschrift aber 2x abgebucht monca1 am 17. Januar 2014 um 23:22

Ich habe einen kauf von sb grtätigt, es erfolgte eine gutschrift aber es wurde 2 x vom konto ...

keine Antworten wie platziere ich am besten die steine um schürfis ... simse24 am 13. Januar 2014 um 14:36

wie platziere ich am besten die steine um schürfis ...

keine Antworten Mond weitere Bilder freischalten kingwasa am 07. November 2013 um 14:26

Im grossen buch konnte ich nur 9 bilder bisnzum lyra freischalten, wie komme ich zu mehr?

keine Antworten Komme nicht weiter. binei am 03. November 2013 um 15:25

Ich bin eine riesige, blättrige Knospe, die man auseinanderreien kann, eine stachlige Blume mit ...

1 Antwort Wer kennt weitere Tricks und Tipps bei Smurfs nies22 am 28. Februar 2013 um 21:04

Auf der Insel soll ich ein paar Blumen Pflanzen für die Flohütte aber ich weis nicht welche Pflanzen ...

Eine neue Frage stellen

zur The Smurfs