Fragen und Antworten zu The Westerner

Fragen

keine Antworten Ich komme nicht zur Brücke hin Kruemli am 05. Oktober 2012 um 14:05

Ich komme nicht mehr weiter, ich muss doch für das Schwein den Fisch fangen. Das ich zur Brücke ...

1 Antwort Tripple-X-Whiskey Fenimore am 30. September 2012 um 12:02

Wie bekomme ich den Whiskey. Ich hab schon im Laden geschaut und den Verkäufer gefragt, aber ich ...

1 Antwort Fotokamera Blizard377 am 27. Juni 2011 um 14:14

Hallo, ich finde die Fotokamera, mit der man den Bankier fotografieren soll, einfach nicht. Ich ...

keine Antworten Ted Einstein Katschin5 am 01. April 2011 um 13:46

Ich habe diesen roboter jetzt schon besiegt, aber dieser Ted kommt einfach nicht in die Bar, obwohl ...

keine Antworten Der Mauszeiger hat sich aufgehängt flo400 am 24. März 2011 um 12:36

Könnte mir jemand helfen? Hier die Frage: Ich wollte gerade im Spiel in die Tür von der Banister ...

1 Antwort Umziehen als Doktor! Katschin5 am 06. März 2011 um 01:30

Ich brauche dringend eure Hilfe! Ich weiß nämlich leider nicht wie man sich als Doktor umzieht! Habe ...

1 Antwort Brauche etwas für den hund fvon Any damit ich ... Katschin5 am 01. März 2011 um 21:28

Ich brauch dringend einen Rat, denn ich kann ...

1 Antwort schießstand , angie1961 am 30. Oktober 2010 um 18:41

bin am jahrmarkt und muss 4 runden schießen,aber ich schaffe von der Zeit her nur 2 runden,wie kann ...

1 Antwort hilft mir bitte SQUACH am 22. Oktober 2010 um 15:04

ich habe probleme mit dem spiel ich hab ka wie aber wenn ich in den salöön gehe kriege ich immer so ...

1 Antwort Dollar Fina12 am 17. Oktober 2010 um 15:57

bei einen Tipp steht das man Dollar bekommt wenn man Telegramme an alle verschickt ausser an den ...

keine Antworten brecheisen brianer am 23. Juli 2010 um 19:00

ich finde kein brecheisen mehr war aber schon überall weiß nicht wo ich suchen soll.

keine Antworten hilfe adexi am 02. Juni 2010 um 18:12

ich habe die brücke gesprengt die bank ausgeraubt und tom befreit.die farmer haben alvins farm ...

keine Antworten Wie gehts weiter? Smeily am 25. Mai 2010 um 14:54

Hi ich war im Haus von der Lehrering unn bin auch durch den Geheimgang bin dann auch aus dem Haus ...

2 Antworten Melone Smeily am 24. Mai 2010 um 11:24

Hi Ich finde die Melone einfach nicht die die ich brauche um mich als Doctor zu verkleiden ich hab ...

