Fragen und Antworten zu The Whispered World

Fragen

keine Antworten Die Ordnungszahl 57 MC_84 am 03. September 2017 um 13:10

Hallo ich habe ein Problem und hoffe jemand kann mir helfen. Ich habe seid kurzem einen neuen ...

keine Antworten Rohrhrätsel Alchemielabor dorfmeister am 19. März 2017 um 18:56

Hallo, ich befinde mich gerade im Alchemielabor vor dem Rohrrätsel. Laut Komplettlösung sehr ...

keine Antworten Probleme auf Kalidas Insel zu kommen Gwenden am 05. Mai 2015 um 18:28

Ich habe die Mütze mit dem Steinpulver kombiniert und auch im Baumloch alles ausgeführt. Bin ...

keine Antworten Wer ist Kalida? leom am 21. Mai 2013 um 21:12

frage steht oben^^

keine Antworten Kein Schloss für den Schlüssel Lianora am 07. Juli 2012 um 18:16

Hallo, ich hänge gerade auf Kalidas Insel fest. Ich habe Bando den Schlüssel geklaut, aber wenn ich ...

keine Antworten Riesen Problem! St-JimmY21 am 13. Mai 2012 um 20:08

Ich bin jetz in der Asgil Höhle habe die 4 Ventile gedreht und den Eimer hab ich auch jetz soll ich ...

3 Antworten Daedalic gelöschter User am 11. März 2012 um 06:10

ich wollte fragen ob das spiel nach richtiger daedalic manier sprich edna bricht aus bezieungsweise ...

4 Antworten Schachrätsel paul_blenkert am 10. März 2012 um 16:55

Wenn man auf der Insel mit der Kalida ist, muss man auf dem hinteren Teil der Insel ein Rätsel von ...

1 Antwort zweiköpfige Monsterattrappe? Ovid am 10. März 2012 um 13:06

hey, habe mehrmals im Internet nachgelesen wie man die Attrappe zusammensetzt. Ich habe das Harz ...

3 Antworten Finde die Schriftrolle nicht und kriege die Yakis ... Floh21 am 07. Februar 2011 um 18:29

Hallo, bin am Ufer und die fünf Yakis sitzen ...

1 Antwort Feuerstein SonicAlex am 07. Januar 2011 um 18:29

Hallo erstmals, Ich suche denn Feuerstein, aber ich weiß nicht welches Gebäude. Das versclossene ...

1 Antwort Das Letzte Yaki will nich Kirtash13 am 03. Oktober 2010 um 15:18

Ich habe jetzt vier Yakis Und das fünfete hüpft immer zwischen fass und Boden hin und her Und ich ...

1 Antwort Hallo,wie geht die yakistatur? bikermaus81 am 20. September 2010 um 21:42

Weiß jemand wie ich die yakis zum singen kriege? Bekomme es nicht hin und sitz schon ne Weile ...

1 Antwort Bando will die Schaufel nicht. Und jetzt? DaKl123 am 22. August 2010 um 14:46

Eigentlich müsste der Bando mit der fertigen Schaufel die Fabrik in Bewegung bringen. Aber der hat ...

1 Antwort Wie geht das mit der Uhr, bei Shana? Nami285 am 12. Juni 2010 um 21:26

Ich hab schon die Gräte als Stundenzeiger eingesetzt und die Zeiger auf 12.30 Uhr gestellt, aber was ...

