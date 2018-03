Fragen und Antworten zu The Witch and the Hundred Knight

Fragen

keine Antworten Wird für die Warppoint ein Tochka benötigt oder ... mrpeace0815 am 12. September 2016 um 08:21

Kann mir bitte mal jemand verraten wie die ...

1 Antwort Alle Tochkas Letivolt am 28. Dezember 2014 um 19:10

Ich habe nur ein Problem und zwar beim ersten mal durchspielen habe ich alle Tochkas gehabt aber nun ...

1 Antwort D oder E ? Danje am 08. Juli 2014 um 21:53

hallo miteinander hab mal ne frage ist das spiel englisch mit deutschen Untertitel oder is es ...

1 Antwort Spiel kickt einen Juliankraus am 13. Mai 2014 um 17:28

Im 4. Kapitel bin ich gerade doch immer wenn ich ca. eine Halbe Stunde Spiele dann wirft mich das ...

1 Antwort Brauche etwas Hilfe hoffe mir kann jemand helfen 02mario am 10. April 2014 um 05:54

und zwar gibt es ja einen Dungeon wo am Boden Kreise Aufgemalt sind Ich glaube es sind warppunkte ...

1 Antwort Hoffe jemand kann mir einen tip geben 02mario am 06. April 2014 um 15:05

und zwar gibt es ja diese Großen Felsen wo man noch nicht durchkommt Ich habe bereits das Tochka ...

1 Antwort Habe Eine Frage hoffe jemand Kann mir Helfen 02mario am 31. März 2014 um 17:57

Kann man das Spiel nach beenden nochmal Neu spielen und wenn ja hat man dan alle Level UP die man ...

2 Antworten Habe 2 Fragen hoffe jemand kann mir helfen 02mario am 24. März 2014 um 07:07

einmal Ich binn im zweiten wald wo man am ende gegen die Hexe Kämpft und in diesen walld habe Ich ...

