Fragen und Antworten zu The World Ends With You

Fragen

keine Antworten 2 fragen DSkartenmeister am 04. August 2014 um 16:38

erstens kann mir jemand sagen wie ich diese coolen pins benuntze wo drauf steht das sie für sich ...

keine Antworten Spicy tuna roll Flom am 16. September 2013 um 14:14

Woche2/Tag3(nach Spielende) Wie kann ich das Meme "Spicy Tuna Roll" benutzen? Immer wenn ich es ...

2 Antworten Wie?! BabyPeach_07 am 18. Mai 2013 um 21:02

Ich hab ehrlichgesagt keine Ahnung mehr wie dieser Typ heißt aber in der dritten woch kämpft man ja ...

1 Antwort 5 pin Deck xxcinoxx am 13. Dezember 2012 um 18:39

hallo, ich bin bei dem spiel bereits bei woche 3, tag 5. und ich denke so langsam sollte ich ...

keine Antworten mehr pins im deck xxcinoxx am 11. Dezember 2012 um 22:16

hey, kann mir jemand verraten wie man mehr pins im deck bekommt. also das ich 6 pins im deck habe ...

1 Antwort cheat um auf deutsch zu stellen? xxcinoxx am 11. Dezember 2012 um 22:13

hi, ich wollte mal fragen ob es für TWEWY einen cheat gibt mit dem es dann alles deustch ist oder ob ...

2 Antworten Frage an die, die die Story (chapter 3) durchhaben Sugarballs am 11. Oktober 2012 um 17:17

Hallo hab das Spiel durch aber hab das ende nicht ...

1 Antwort kleine frage fels am 21. September 2012 um 16:19

braurt man in denn spiel die L taste meine ist nahmlch kapput

keine Antworten Secret Ending des Remakes Cloud_VII am 04. September 2012 um 21:48

Hey, also das Ending des Remakes zeigt einen neuen Charakter, und das 104 Building auf dem "NEW ...

3 Antworten 3 Fragen.. FaCePuNsH am 28. August 2012 um 20:56

Hallo Spieletippsler, also 1. Soll ich es mir lieber für iPad oder ds holen und warum ? 2. Wo kann ...

6 Antworten iOS Version auch für iPod Touch? Cloud_VII am 27. August 2012 um 09:37

Heute ist ja die iOS Version erschienen aber ich habs im iPod Appstore nicht gefunden, auf iTunes ...

2 Antworten Braucht man die L-Taste? HollowLuigi am 12. August 2012 um 09:56

Hier kommt eine Frage, die man schon bei fast jedem DS-Spiel gesehen hat: "Braucht man die ...

3 Antworten Hofft ihr auf teil 2? DataSora am 02. August 2012 um 13:00

frage steht oben

1 Antwort normal? lolinatorhoch2 am 11. Juni 2012 um 19:58

ich hab das spiel seit 2 wochen und hab 7 tage fertig dann fängt dass wieder von vorne an ist dass ...

2 Antworten Was und wie Castlefreak am 05. Juni 2012 um 17:13

Also okay worum gehts in dem spiel und lohnt sichs das zu kaufen wenn ja wo kaufen

