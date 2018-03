Fragen und Antworten zu This is Football 2005

Fragen

2 Antworten ist das spiel besser als fifa und pes 2011? kake96 am 21. Februar 2011 um 17:21

hi, wollte nur ma wissen ob das spiel besser ist als die aktuelen games fifa 11 und pes ...

keine Antworten Benutzerdefiniertes Team Shinachi-Yutaka am 03. Oktober 2010 um 22:17

Hey Leute. Ich habe mir ein benutzerdefiniertes Team erstellt, praktisch mein eigenes. Nun ist meine ...

keine Antworten Kann man die Spieler erkennen z.b. c. ronaldo Playstationzocker96 am 13. Juli 2010 um 09:12

Ich habe eine frage.Also ich hab das spiel neu geholt und mir is aufgefallen das die gesichter von ...

1 Antwort Transvers anikan(jediritter) am 25. Juni 2010 um 17:02

kann man auch im Menü transvestieren?

2 Antworten Schwalbe anikan(jediritter) am 24. Juni 2010 um 21:46

Bei mir fält der Schiedsrichter nicht auf die schwalben rein

1 Antwort Dschungel-Sportplatz ? KaiDaniel am 01. Mai 2010 um 03:30

Hi Leute Wie schaltet man den Dschungel-Sportplatz frei Liebe Grüße

1 Antwort Vitrine Megadrain13 am 03. April 2010 um 22:13

Ich habe jetz schon einige Pokale gewonnen , leider werden diese in der Vitrine nit angezeigt liegt ...

4 Antworten Wie heissen diese 2 geilen lieder die immer im ... Keedo am 27. Januar 2010 um 18:07

ich würde gerne wissen wie die 2 lieder heissen ...

1 Antwort spieler dardan94 am 12. Januar 2010 um 23:55

welche junge spieler würdet ihr mir empfehlne

keine Antworten wenn man die cheats eingibt woher weiß man dann ... derhelfer am 27. Juli 2009 um 21:49

gib es irgent ein zeichen beim cheaten

keine Antworten Cheats Rist am 12. Juli 2009 um 09:04

Weiß jemand warum die Cheats bei mir nicht gehen?

5 Antworten eye toy cam andy21790 am 27. Januar 2008 um 13:03

moin moin bei mir klappt das mit der Eye-Toy CAm nich ich kann den kopf erstellen und alles lege den ...

