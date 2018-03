Fragen und Antworten zu Tierarztpraxis in Australien

Fragen

keine Antworten Finde die Tiere nicht spielhasen am 01. April 2015 um 10:48

Hallo ich spiele zum ersten mal. Fahre mit dem auto raus und steige aus. kann aber nirgendwo ein ...

1 Antwort wie fährt man jeep? yvonne889r am 18. Juni 2010 um 19:28

also...ich spiele das spiel jetzt zum ersten mal und hab kein plan wie man jeep fährt?...das feld ...

5 Antworten 4 Fragen kissing-cherry am 23. November 2008 um 16:41

Wer weiß wozu die Hupe da ist? Kann man mit dem Jeep eigentlich durch irgendeine Tierherde fahren ...

3 Antworten runtime error? jujo am 25. März 2008 um 19:56

Ich kann das Spiel - angeblich - installieren. Aber beim Starten tritt ein Runtime error auf. Hat ...

7 Antworten Komme bei der 2 mission nicht weiter... Havestmoon am 04. Dezember 2007 um 17:50

Also ich habe die erste mission mit dem Kängeru erfüllt aber wo muss ich jetzt hin? Ich bin kreutz ...

