Fragen und Antworten zu Tiger Team 3

Du hast ein Problem mit Tiger Team 3 - Spuk in der Kaugummi-Fabrik oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter?

Fragen

keine Antworten hilfe gelöschter User am 29. Mai 2011 um 14:51

ich bin bei der litfassäule und ich weis nicht was ich ma´chen soll bitte hälft mir

keine Antworten Ich schaff es nicht eine Farbe zu mischen ich ... _Katty_ am 02. März 2011 um 18:26

Ich komm einfach net darauf wie man die farben ...

1 Antwort Hilfe der Bildschirm ist schwarz snoopy_peace am 20. Februar 2010 um 16:05

Bei mir sagen die "In einer Nacht haben wir ganz schön viel herausgefunden." Und dann bleibt der ...

keine Antworten Wie komme ich bei den Farbenmischen weiter? Helsababy am 28. August 2009 um 22:01

Ich habe im 1. bereich die farben gemischt komme aber nicht zum 2. Behälter. Bitte helft mir weiter.

1 Antwort Hilfe! 54BOY am 12. Juli 2009 um 11:59

Bei den Leuchtfarben krieg ich es nicht raus!(Wo Biggi gefesselt wurde) Kann mir es jemand verraten ...

