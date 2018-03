Fragen und Antworten zu TMNT - Smash Up

keine Antworten wo ist der Cheats genau in den bonusinhalte. Mc_Leonhard am 01. Juni 2014 um 15:52

ich such die ganze zeit in bonusinhalte und finde das Cheats nicht(danke).

keine Antworten laser strahl blaze112 am 24. Oktober 2013 um 20:09

ich habe eine frage wie mache ich mit dem roboter flugotoid oder wie der heißt den laser-strahl aus ...

1 Antwort Könisgschlacht peterboyy am 18. November 2012 um 14:43

Hi, man muss ja für Raving Rabbid 90 Könisgschlachten absolvieren, meine Frage muss ich sie ...

3 Antworten Rabbit Konig am 07. November 2012 um 15:50

Es gibt noch einen dritten rabbit den splinter-rabbit hab ich und den raving-rabbit auch aber im ...

1 Antwort gehen die cheats auch auf ps2 ScorpionM am 25. April 2011 um 15:54

gehen die cheats auf ps 2

1 Antwort donatello ScorpionM am 17. April 2011 um 19:07

wie kann man das donatello costüm griegen

1 Antwort raphael ScorpionM am 15. April 2011 um 14:02

wie kann man das raphael costüm griegen

1 Antwort Fragen Monkey(D)Dragon am 01. Januar 2011 um 14:30

Wie schalte ich den Ninja Rabbid frei? Kann man auch Bebop und Rocksteady freischalten? Wenn ja,wie?

keine Antworten Kann man Bebop und Rocksteady freischalten? DH1711 am 01. Januar 2011 um 11:38

Ich habe auf einigen Cheatseiten Cheats für Bebop und Rocksteady gefunden. Aber die klappen bei mir ...

1 Antwort bitte hilfe.(gibt ev. belohnung) nicoruto am 22. Dezember 2010 um 12:35

da steht bei den tipps dass man utrominator usw. durch das durchspielen von arcade-modus ...

2 Antworten Mission 2: Cursor? DRINGEND! Lavezzifan7 am 12. September 2010 um 13:17

Bei der Mission 2 wie geht das mit en Büffeln? Cursor irgendetwas ich komm nicht draus! Ich muss ...

1 Antwort Um was geht es... gelöschter User am 25. Februar 2010 um 20:10

in diesem Spiel?

1 Antwort Character Pauli34 am 18. Februar 2010 um 16:23

Habe auf der Ubisoft seite von Tmnt smash up gesehen das es 20 Character geben soll, kann mir bitte ...

1 Antwort Ninja Rabbid TimoDE am 15. Januar 2010 um 19:43

Ich hab den cheat mit dem ninja rabbid eingegeben aber wrum geht er nicht kann mir da einer weiter ...

2 Antworten Wie ist das Spiel so? chaosbowser am 15. Januar 2010 um 18:07

Wie iat denn das Spiel? Ist das so wie SSBB oder ist das so wie Teenage Mutant Ninja Turtles:Mutant ...

