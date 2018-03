Fragen und Antworten zu Tomb Raider 4

Fragen

keine Antworten Große Halle in der verschwundenen Bibliothek Couch_Potato am 13. April 2016 um 16:04

Ich befinde mich in der Halle mit den vielen Türen und soll nun durch die Tür in der Südwestecke ...

keine Antworten halle des demtrius knieschoner alex_x_x_x am 26. August 2014 um 02:03

Hab grad in der Komplettlösung gelesen dass ich in der halle des demtrius einen knieschoner ...

keine Antworten Waffen Cheat (GUNS, dann WEAPONS) Knightc am 27. Juli 2014 um 16:27

Hey, ich wollt TR 4 mal von Anfang an mit allen Waffen spielen. Ich hab dann also Lara nach Norden ...

1 Antwort Tomb Raider 4 startet nicht Marcusboy am 19. April 2014 um 11:25

Ich habe mir Tomb Raider 4 gekauft habs mir auch installiert das ging auch ganz schnell aber das ...

1 Antwort Video Einstellungen ändern? resifan91 am 17. November 2013 um 10:56

hiii ^^ dank einer freundin habe ich nun das spiel, habe es installiert und habe am anfang zur ...

keine Antworten Spiel?! Bells17 am 09. August 2013 um 17:56

Ich hab Tomb Raider 4 installiert und das ging, dann wollt ich das Spiel starten. Es hat dann ein ...

2 Antworten Spiel nicht speicherbar! Glueckskaefer am 05. Januar 2013 um 18:57

Hallöchen, leider kann ich meinen Spielstand gar nicht speichern! Meine Speicherkarten funktionieren ...

1 Antwort Wettrennen gegen Werner FAIL!? LaraCroftFan155 am 29. Dezember 2012 um 18:27

Heyho! Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Ich bin im 1sten lvl mit Werner bei diesem Wettrennen. Da ...

keine Antworten Lara hört nicht auf, sich zu bewegen Alexanny am 02. Dezember 2012 um 13:25

Wenn ich Lara steuere, dann bewegt sie sich meistens von alleine und ich kann sie überhaupt nicht ...

keine Antworten wo muss ich die spiel codes eingeben ? 0031girl am 24. Juli 2012 um 20:41

Wie geht das könnt ihr mir das genauer erklären ? Ich finds einfach nicht wie und wo ?

keine Antworten Level Cleopatras Palast qoeziii am 16. Juni 2012 um 20:42

Ich hab da ein Problem. Nachdem Laras Ebenbild erschienen ist, müsste ich von einem hellen Block ...

keine Antworten zu Antwort tomb raider 4 Bustermen am 26. April 2012 um 11:12

was meinst Du mit geupdatet ? Ich Speile es auf ps 2

1 Antwort brauche dringend einen tip Bustermen am 20. April 2012 um 12:22

habe nach zwei jahren das spiel tomb raider 4 wieder hervorgeholt nun zu meiner frage beim ...

keine Antworten Das 5. Grabmal im Tal der Könige mplara am 03. März 2012 um 18:02

Ich habe versäumt, den Jeep hinter dem Gebäude mit den Gerüsten zu parken. Jetzt ist der Weg durch 2 ...

1 Antwort Wie kann man aus dem Jeep wieder aussteigen? Miezekatz am 30. Dezember 2011 um 18:00

Hallo Leute, habe gerade Tomb Raider 4 zu Weihnachten geschenkt bekommen. Das Aussteigen aus dem ...

