Fragen und Antworten zu Transformers

Fragen

1 Antwort Gibts das? Daniel_B am 21. Dezember 2013 um 08:43

Gibtes einen cheat das ich unendlich .Ich meine controler cheat. danke im forraus

2 Antworten Charakter wechsel Energis am 02. Dezember 2013 um 20:39

Hi Leute, kann man auch jemand anderes sein als Bumblebee?

keine Antworten Hoover Damm Giratina123 am 09. Juni 2013 um 10:55

wie kann ich an megatron ran kommen ohne das ich die ganze zeit von diesen blitzen getroffen werde ...

keine Antworten hei leute naruto_hinata am 02. Mai 2013 um 22:50

ist das spiel schön beim psp

keine Antworten Wie besiege ich Megatron? TOSHIBA am 29. März 2013 um 23:40

WIE BESIEGE ICH MEGATRON WEN IH ALS OPTIMUS PRIME IM PARK KAMPFE. was muss ich machen? ...

keine Antworten Mit dem Classic Controller ? free2play am 09. März 2013 um 13:28

Kann man auch mit dem classic controller zocken ?!

2 Antworten ich habe keinen plan Dragonballardijan am 12. Januar 2013 um 18:30

wie kann man den characher im freien spiel wechseln danke im vorraus

keine Antworten Cheats Drago1999 am 05. Januar 2013 um 15:15

Gibt es für das Spiel Cheats. Wen ja bitte den cheat schreiben. Danke schon mal ihn vorraus.

3 Antworten Wie kann man sich eine andere Tarnung suchen. ... GameZocker1896 am 02. Januar 2013 um 18:32

Kann mir einer von euch sagen, ob man die Tarnung ...

2 Antworten Richtiges Spiel ?! Robbi2108 am 25. Dezember 2012 um 23:00

Entschuldigung für die Frage aber : Ich habe damals wie ich noch eine PS2 hatte , oft transformers ...

2 Antworten soundwave,schokwave petka12 am 08. Dezember 2012 um 08:12

hallo ich wolte nur mall fragen auf mann soundwave oder schokwave spielen kann und wie?

keine Antworten Wo kann man das spiel noch kaufen? Energis am 03. Oktober 2012 um 19:16

frage steht oben

keine Antworten brauche dringend hilfe mrgibbs am 07. September 2012 um 22:46

was soll man mit den G1 charakteren anfangen

