Fragen und Antworten zu Transformers - Dark Spark

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Transformers - The Dark Spark oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

keine Antworten wie bekommt man stinger grumlo1304 am 16. November 2014 um 15:08



3 Antworten bestes transformers spiel ? hocey am 20. August 2014 um 21:37

Was meint ihr ? Welches ist das beste Transformers Spiel ?

keine Antworten splitscreen ? hocey am 20. Juli 2014 um 16:29

Könnt ihr mir mal sagen ob man im splitscreen modus spielen kann ? wenn nicht, kennt ihr andere gute ...

keine Antworten Multiplayer DerZocker2807 am 19. Juli 2014 um 19:59

Anscheinend finden ein paar den multiplayer kacke ich bin einer der wenigen der es nicht so kacke ...

1 Antwort Fortsetztung? alexritz1992 am 07. Juli 2014 um 20:01

ist das spiel eine fortsetzung zu Transformers Kampf um Cybertron, Transformers - Fall of ...

8 Antworten Drift Stratosphere am 26. Juni 2014 um 22:28

Hallo weiß jmd was für ein Auto drift darstellt? danke :)

2 Antworten Suche Mitspieler für den Multy-/ COOP MODUS ... Reaper-S151z am 26. Juni 2014 um 14:37

Hey Leutz da ich die letzten Ableger der ...

9 Antworten Multiplayer Prozocker112 am 25. Juni 2014 um 06:23

Hallo, den bisherigen lets plays zu urteilen gibt es keinen multiplayer modus mehr außer eskalation. ...

1 Antwort Charackter Editor? BRUTIX2345 am 21. Juni 2014 um 11:45

Wird es einen Charackter Editor für Multiplayer geben?

2 Antworten Open World? Stratosphere am 15. Juni 2014 um 00:36

Hallo wird es ein open World Spiel?

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

zur Transformers - Dark Spark