Fragen und Antworten zu Trauma Center - New Blood

Fragen

keine Antworten Entzündung? Jimbei_mulara am 13. Januar 2018 um 16:24

Hallo Leute Mal ne kleine Frage Ich spiele gerade "Eisiger Empfang" und weiß nicht wie ich die eine ...

keine Antworten Brandwunden? Resigott am 24. Mai 2012 um 08:49

Hallo Freunde hir ist Resigott und ich wolte mall Fragen welche Technig ist den besser oder geht ...

2 Antworten usk?!? easy_Ice am 06. Februar 2012 um 15:57

ab wie viel jahren ist das?

1 Antwort In welchem Jahr caro-laro am 11. Juli 2011 um 15:08

Ich habe eine Frage zu TC NB.In welchem Jahr spielt es?Markus meinte irgendetwas das eine ...

2 Antworten Heilende Hand Marius1 am 29. August 2010 um 15:16

Was bringen die? Ich kenne TC UTK und TC UKT 2 aber New Blood nicht.

3 Antworten Wie ist das Spiel? demonic am 11. August 2010 um 18:17

Hallo erstmal ^^ So, ich hätte mal einige Fragen an euch über das Spiel. 1. Wie findet ihr es? 2. ...

6 Antworten Lebertransplantation Vinnhorster_Feuerwehrmann am 04. August 2010 um 14:19

Hallo, die Frage wurde schon gestellt aber trotzdem: Wie schaffe ich zwei Transplantationen hinter ...

4 Antworten 1.prüfung raffi2010 am 06. Februar 2010 um 19:04

wie schaff ich die erste prüfung?

1 Antwort episoden raffi2010 am 06. Februar 2010 um 19:03

wie viele episoden gibt es?

keine Antworten wann kommen die ? Sonic_the_Hedgehog am 06. Januar 2010 um 11:49

ich habe irgentwo gelesen das man Derik und Angie trifft in irgenteinen Kapitel wenn ja in ...

2 Antworten wie schaffe ich die Schwere Bürde Episode? claudia88 am 04. Dezember 2009 um 13:04

was muss ich tun das ich das schaffe

2 Antworten meister wachutschi WiiZelda am 09. Oktober 2009 um 16:27

gibts einen trick dass meister wachutschi, wenn der stigma-typus einen kreis um sich herum bildet ...

1 Antwort lebertransplantation WiiZelda am 23. September 2009 um 11:12

bin da wo man 2mal die leber transplantieren muss und die stigma-typen auftauchen, die zeit reicht ...

2 Antworten feuer/verbrennung WiiZelda am 12. September 2009 um 16:19

bin grad da wo roussau verbrennungen 3ten grades hat und versteh nicht wie ich das hinkrieg dass die ...

