Fragen und Antworten zu Trauma Center - Under Knife

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Trauma Center - Under the Knife oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

keine Antworten Hilfe bei kapitel 3 episode 2 bitte! TheJuschi112 am 29. Juli 2013 um 19:25

Hey:) so, ich habe gestern angefangen zu spielen und mich bisher ok geschlagen. jetzt komme ich aber ...

keine Antworten Bombe entschärfen-der Wasserstand in den Tanks Muetzge am 22. April 2013 um 17:10

hallo, ich weiß einfach nicht, wie ich den wasserstand in den tanks der bombe ufrechterhalten kann, ...

keine Antworten Schwester tabi995 am 24. Januar 2013 um 18:58

in kapitel 3 muss man die schwester von dem tüp da retten aber ich beckom das töten won den großen ...

keine Antworten Hier bitte klicken, danke! LittleTeddy am 22. August 2012 um 18:06

Also ich hab das Spiel von meinem Onkel bekommen und ich habe null schimmer um was es geht fange ...

1 Antwort kapitel 2, episode 1 Muetzge am 08. Juli 2012 um 17:17

hallo, ich komme im 2.kapitel bei der ersten episode "ruhende fäigkeit" nicht weiter. man muss ein ...

1 Antwort Kapitel 5 - 9 "Der Tod erwartet alle" Jessi4ever am 19. April 2012 um 15:53

Hallo! Ich habe bei der oben geschriebenen OP Probleme. Und zwar habe ich das Netz zerschnitten, den ...

1 Antwort Hilfe bei heilender Hand Jally am 17. April 2012 um 19:56

Hallo zusammen, brauche hiklfe bei der heilenden hand, da muss man ja bei dieser konzentrationsübung ...

1 Antwort Brauche hilfe! Schnell! Gomm am 15. Januar 2012 um 19:14

Ich operier grad diesen Bösen da , und ich hab schon fast geschafft das ding zu besiegen aber ich ...

1 Antwort 5-fach op SasiXp am 17. November 2011 um 18:26

in kaoitel 5 muss man in der city meile 5 menschen operieren.ich weis zwar das nach der3.person die ...

2 Antworten Wie ist das Spiel? buecherwurmli am 27. Oktober 2011 um 13:28

Irgendwie funktioniert Trauma Center - Under the Knife bei mir nicht... -.- Kann mir jemand sagen, ...

keine Antworten heilende hände! Animefan-98 am 24. September 2011 um 21:17

ich bin beim kapitel der heilenden hände und ich muss grad son patienten behandeln der and der leber ...

1 Antwort Adam und Dreieck-Sünder-OP Mississippi am 18. September 2011 um 13:23

Hey. Also ich hab das Spiel mal geschafft und dann kam der kurze Dialog mit Adam. Aber ich kann ...

1 Antwort Ich komm im kappitel 2 wunder haende nicht weiter! ... wellness22 am 19. August 2011 um 13:27

Also bei der O wo man die Aneurysmen an der ...

keine Antworten sünder 3. ich brach echt hilfe! yuyu am 07. August 2011 um 21:42

ich verkack jedes mal an dieser stelle! und das spiel hab ich schon 3 jahre lang kann mir jemand ...

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte Trauma Center - Under the Knife jetzt! Bitte wähle die Platform: NDS Leser-Wertung: 86 %

49 Bewertungen

zur Trauma Center - Under Knife