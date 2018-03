Fragen und Antworten zu Trinity - Souls of Zill Oll

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Fragen

keine Antworten Wie komm ich in das 3 Kapitel HEROSPEED am 12. Juni 2014 um 14:08

Ich habe im 2 Kapitel den Boss besiegt und dann mit Dorado geredet bekam dann das falsche Nihil ...

keine Antworten Benötige Hilfe zu Kheryuneia's Request! aullrich am 18. Mai 2012 um 18:04

Ich bin gerade auf der 4. Ebebene auf dieser Aussichtsplattform mit dem Stufen. Ich weiß nicht wie ...

keine Antworten Benötige schnell Hilfe! aullrich am 11. Mai 2012 um 19:08

Ich hab das Spiel heute zum Ersten mal gespielt und komme leider schon bei dem 1. Quest nicht ...

keine Antworten Gold-Dragon Shademan am 06. Oktober 2011 um 15:16

Also..Nachdem man mit Areus in der Mine gegen sich selbst gekämpft hat, bekommt man ja diese ...

2 Antworten Ende? Rascal_04 am 30. September 2011 um 17:42

Wenn ich das Spiel bis zum Ende Spiel ist es dann Durch oder kann ich noch weiter zocken oder neu ...

keine Antworten wie besiiege ich den Zombie Drachen? Randaliermaus am 20. August 2011 um 18:00

hallo ich hab hier ein Problem. Ich hab den Drachen soweit, dass er eigentlich keine Lebensenergie ...

5 Antworten Kleidung SpainDragon am 25. Juni 2011 um 21:28

peace ich wollte wissen ob man noc mehr ausrüsten zur optischen verbesserungen kriegt? wäre cool ;) ...

1 Antwort Die Quest mit dem Zombie Drachen? Dober am 15. März 2011 um 09:12

In der Wüste gib es diese Zombie drachen die man am anfang nicht killen kann. dann bekommt man die ...

1 Antwort trinity souls of zill o'll ancient battlefiel ... jerry-11111 am 10. März 2011 um 21:50

Bin bei (siehe oben) am anfang wo ich das erste ...

1 Antwort Multiplayer? Aiquono am 02. März 2011 um 19:06

kann man das spiel auch zu zwit spielen (also auch im story modus) ?

keine Antworten wie ist das spiel so? SilverTheDark am 24. Februar 2011 um 18:23

frage steht oben thx im vorraus

1 Antwort arkane und andere siegel akuehn666 am 20. Februar 2011 um 16:37

hallo...! ich habe ein problem mit dem arkanen siegel im versunkenen tempel, weiss wer wie ich es ...

1 Antwort Wo finde ich die Crystal Shards? Morrow-x am 16. Februar 2011 um 10:21

Nachdem ich den ersten aus dem Charity Springs Forest zu Orphaus gebracht habe, sagt er, der nächste ...

1 Antwort Hack n´Slay oder denken im Kampf ? Gsus am 15. Februar 2011 um 11:11

Wie ist das Kampfsystem denn so ? God-of-War XXXXXOOOXOOXXX fingerkrampf ? Oder eher Two Worlds 2 ...

1 Antwort fraqen zum spiel? gelöschter User am 04. Dezember 2009 um 18:41

ist es mit freier welt und kann man leveln wie in sacred 2 oda mit welchem spiel ist es ...

