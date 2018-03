Fragen und Antworten zu Turok 2 - Seeds of Evil

Fragen

1 Antwort Turok 4 (Seeds of Evil) emulator rom Controler ... Withe-Hunter am 08. März 2017 um 22:13

Ich habe mir einen N64 Emulator für meinen PC ...

keine Antworten Zielprobleme + Geschwindigkeit hängt/ beschleunigt ZeGermanGuy am 05. August 2014 um 03:56

Hi, Ich habe das Spiel mal aus meiner alten ...

keine Antworten Welche Tastenkombination ? Malirei am 12. Mai 2014 um 08:37

es gibt einige viereckige Felder, über die oben eine wellenförmige Line geht und die wahrscheinlich ...

1 Antwort UnCut Patch zu Turok 2 Seeds of Evil? Backtoast am 07. April 2014 um 14:08

Hi Leute, ich hab mal wieder Turok 2 ausgegraben, aber es ist geschnitten :( Kennt jemand einen ...

2 Antworten Was für ein Expansions Modul braucht man für Turok ... Gamerguy am 05. Juni 2012 um 15:41

Braucht man einfach nur das schwarze Modul, oder ...

keine Antworten Multiplayer Chribuh am 19. Oktober 2011 um 14:10

ich habe versucht online zu spielen aber immer wenn ich auf nen Server gehe kommt das wenn es halt ...

keine Antworten zu 2 spielen MyCFN am 14. Mai 2011 um 22:41

weiß einer wie ich es mit den projekt player zu 2 spielen kann

4 Antworten lohnt sich turok2? turokmaster am 28. April 2011 um 11:40

hallo ich bin ein fan von dem ersten turok teil und wollte wissen ob der zweite teil auch so gut ...

1 Antwort Funktioniert nicht! Sangelano am 03. April 2011 um 16:46

wollt wissen, ob jemand das gleiche Problem hab wie ich. Also wie folgt: 1. ich lege die CD von ...

keine Antworten danke im voraus was ist eigedlich mit acclaim ... www22 am 05. Dezember 2010 um 23:08

warum machen sie keine spiele mehr sind sie pleite ...

1 Antwort 10 minuten spielen dann spielabsturz andferno am 21. Oktober 2010 um 21:41

habe folgendes problem wenn ich das spiel starte kommt eine fehlermeldung in der steht ...

1 Antwort Waffenkammer _3467_ am 05. Oktober 2010 um 17:59

Beim dritten level muss man doch so Waffenkammern explodieren lassen, nur wie macht man das?

2 Antworten Level 1 hansebaenger08 am 24. August 2010 um 22:58

komm in Level 1 bei der abgebrochenen Leiter net weiter. dort wo man von dem Schutthaufen an die ...

1 Antwort Energietotems JamieThomas123 am 07. August 2010 um 12:59

ich find die Scheiss dinger nich ..

keine Antworten ich ha noch ne frage Finalio am 24. Juli 2010 um 18:09

ich weis nich wie ma an den schalter kommt wo man ins 2. lvl kommt hab alle drei kinder befreit un ...

