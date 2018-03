Fragen und Antworten zu Ty The Tasmanian Tiger

keine Antworten Endkampf was muss man machen sammy0406 am 20. Januar 2018 um 07:42



1 Antwort wichtig bitte schnell antwote flomaster1 am 15. Januar 2011 um 14:27

bei rex ahoi wie komm ich zu dem schifsfrak hab schon alles ausbrobiert danke im voraus

keine Antworten Yeti Blechhaufen Reserl am 12. Dezember 2010 um 16:32

Wie kann man diesen Yeti Blechhaufen besiegen? Den ersten Schritt mit dem Feuerrang hab i eh schon ...

keine Antworten Trübsalsberg Engelchen231 am 12. Oktober 2010 um 14:43

Ich komme nicht weiter. Ich weiß nicht, wie man die Plattformen verschieben muß, damit ich zu den ...

1 Antwort Wer kennnt den Trick bei Rex Ahoi? Puscifer09 am 16. Juli 2010 um 02:13

Bin bei Ty The Tasm Tiger Ps2, im Level Rex Ahoi. Weiss nicht beim Treibsand weiter, da wo die ...

1 Antwort Hilfeeeeeeeeeeeeeeeeeee knallkopf am 21. Dezember 2009 um 14:47

Wo und wie kann ich cheats eingeben! Und welcher cheat ist für"Objekte anzeigen"

2 Antworten komm bei ty the tasmanische tiger nich weiter Michimoni am 18. Dezember 2009 um 18:24

wie kommt man bei lawinensicher auf die alte mühle um den stein zu bekommen und wie kommt man zu ...

1 Antwort Bonuslevel skate am 21. August 2009 um 13:21

Wenn man alles 100% hat.wo ist dann das bonuslevel?gibt es eine Karte Von denn durchsichtigen ...

2 Antworten Wie besigt man den Hai? SecretClank am 16. August 2009 um 15:28

Ich wollte mal Fragen wie man den Hai besiegt. Bitte HILFE

keine Antworten dach problem skate am 14. August 2009 um 18:52

hallo ich brauche hilfe um auf das dach von boss cass im level lawinensicher zu kommen.mfg gäbu

keine Antworten bonuslevel maxi1997 am 18. Juli 2009 um 19:20

wie kommt man zum bonuslevel oder wie geht der cheat

1 Antwort rex ahoi skate am 12. Juni 2009 um 18:37

hallo ich habe ein problemm mir fehlt nur noch ein kristal dingsbums das bei dem schiffswrsasck sein ...

2 Antworten regenbogenmuscheln skate am 31. Mai 2009 um 22:38

gibt es eigentlich eine liste mit den standorten der regenbogenmuscheln.ich finde nähmlich nicht ...

1 Antwort Superkraft JESSE98 am 31. März 2009 um 10:57

wenn man 100 Opale findet krigt man ja die Superkraft doch was kann die? P.s. Hab in der ...

4 Antworten Wie besige ich den Hai? staniLorder10 am 13. Oktober 2008 um 14:19

Ich habe alles an ihm ausprobirt aber ich schafe es nicht ihn zu besigen.

