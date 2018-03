Fragen und Antworten zu Tycoon City - New York

Fragen

keine Antworten Importhändler gesucht! mamanu76 am 17. Februar 2014 um 00:03

Hallo, ich müsste wissen woran ich auf Anhieb einen Importhändler erkenne. Bin gerade bei der CHANCE ...

keine Antworten Frage zu Broadway Aufgabe?! Marcus_k am 27. Januar 2013 um 12:18

Hallo Leute kann mir jemand mal bitte bei der Broadway Aufgabe helfen, da steht man soll eine ...

1 Antwort Tycoon City - New York florida_Lady20 am 09. Februar 2012 um 17:47

Wie kann ich eine Zehntralle bauen,weil es bei mir noch fällt deswegen bitte ich drum um ...

keine Antworten Heißluftballon wohin? tila606 am 09. September 2011 um 21:14

Hallo zusammen, die Frage hört sich vielleicht etwas merkwürdig an, aber ich frag mal trotzdem ...

keine Antworten Eigene Fotos noch nachträglich laden skywanderer am 28. August 2011 um 12:01

Hallo, habe dieses Spiel mal wieder aus der Ecke geholt und geladen, da mir andere zu langweilig ...

1 Antwort keine Chancen mehr...!? pohla am 03. August 2011 um 14:54

ich habe jetzt 12/54 Chanven absoviert...aber jetzt kommen keine mehr...die letzte war das ich eine ...

2 Antworten Hilfe! Wirbelnde Rotoren! kitti97 am 25. Juni 2011 um 18:18

Hallo zusammen. (: Habe ein kleines Problem. Komme bei der Chance "Wirbelnde Rotoren" (Da wo man ...

1 Antwort brauche hilfe ichmagpokemon98 am 20. April 2011 um 08:06

bei mir sind diese anzeigetafeln schwarz und man kann nichts darauf erkennen kann mir jemand helfen ...

1 Antwort Kaufhaus gelöschter User am 16. April 2011 um 14:09

Hi, ich soll ein Kaufhaus in Tribeca bauen. Wo finde ich das Kaufhaus? Danke für Antworten

1 Antwort Screenshot? Dalmi613 am 02. März 2011 um 16:46

Wo kann man eigentlich einen Screenshot machen. (Welche Taste muss man drücken) Danke im Voraus: ...

2 Antworten Probleme beim Stadtvergrössern MisterE am 09. Februar 2011 um 15:56

Hi, ich habe ein Problem beim Vergrössern meiner Stadt: Ich habe jetz eine Zeit lang im Greenwich ...

2 Antworten zentrale abreißen SkyProtector am 12. Januar 2011 um 16:23

ich habe einem konkurrenten alle seine geschäfte abgekauft und auch für diese eine eigene zentrale ...

4 Antworten Halloween Gerry1997 am 30. August 2010 um 15:07

Hey Leute, wie kann man diese Route von diesem Halloweenumzug fortsetzen? (Welche Tasten muss mann ...

