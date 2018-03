Fragen und Antworten zu Uncharted Collection

Fragen

1 Antwort alle schätze Lauscher am 31. Juli 2016 um 14:55

kann mir jemand helfen. habe die Reliquie und alle schätze aber nicht die gemeinsame tropehe . sonst ...

keine Antworten Problem beim starten des Spiels. Carlito_410 am 20. Mai 2016 um 23:53

Habe das spiel eben startet und das update installiert. Dann gestartet. Ich werde jetzt nach einer ...

1 Antwort Kooperativ Modus Shari_hatake am 08. Dezember 2015 um 14:09

Kann man zu zweit auf einem Bildschirm wieder zocken ?

keine Antworten Beta ! zorrox7 am 05. Dezember 2015 um 00:01

Kann mir jemand die Beta Sharen von Uncharted 4 ? Wäre mega nett ^^

keine Antworten freischaltbares Lauscher am 26. Oktober 2015 um 21:14

Warum gibt es erst jetzt endlich endlich alle boni für teil 3. Warum gab es das nicht auf ps3. Das ...

1 Antwort Trophäen gelöschter User am 25. Oktober 2015 um 15:09

Hey Leute :) Ich hab mal eine Frage. Wenn man das Spiel durch hat, ist es ja möglich Cheat's zu ...

2 Antworten Wie kann man rennen? Assassin3 am 19. Oktober 2015 um 22:00

Mal ne blöde frage aber wie kann man rennen?

3 Antworten Uncharted 4 Beta Code Dima612 am 15. Oktober 2015 um 22:55

Muss man den Code jetzt im PS Store aktivieren oder erst kurz vor bzw. während der Beta Phase ...

2 Antworten Wende cover Lauscher am 11. Oktober 2015 um 22:11

Kann mir jemand sagen ob bei der usw Version ein wende Cover ist Danke im vorraus

1 Antwort Sprache Dondstar am 10. Oktober 2015 um 20:52

hallo,ich wollte fragen ob jemand Bescheid weiss ob dialog sprachen wie zB polnisch spaeter noch per ...

3 Antworten Boni Shop droepi19 am 07. Oktober 2015 um 13:07

Gibt es in Uncharted 1 und 2 wieder einen Menüeintrag "Boni", wo man Waffen freischalten kann oder ...

1 Antwort USK und Blut ? Lauscher am 02. Oktober 2015 um 18:03

Kann mir vielleicht jemand sagen ob bei der USK version ein wende Cover bei ist . und warum jetzt ...

2 Antworten Beta Uncharted 4? BernaMari_Champ am 27. August 2015 um 12:11

Servus Leute ich hab ne Frage, und zwar wird in der Special Edition von der Uncharted Collection die ...

2 Antworten Preis und Grafik Mr-Deutschland am 17. Juni 2015 um 19:04

Wie teuer wird das Spiel sein und was wird sich an der Grafik ändern ?

