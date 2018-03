Fragen und Antworten zu Unsolved Crimes - New York

Fragen

1 Antwort fall 2 : die hand des toten wo liegt die ... Ellow001 am 13. Juni 2013 um 16:58

wo liegt im 2. fall die pistolenkugel die der typ ...

1 Antwort Fall 9: Stromausfall- Wie komme ich weiter? Rosalina1234 am 07. Juli 2012 um 13:47

Also ich habe jetzt alles angeklickt aber ich komme immer noch nicht weiter ... Ich habe die Fragen ...

1 Antwort Tod in der Vorstadt ! brauche HILFE ! MissLea_Lea am 17. Juni 2012 um 19:47

In dem Spiel muss ich in einer Frage meinen Bericht Abbot berichten , und da sagt der zu mir : Woher ...

keine Antworten Fall Nummer 12 Maggie63 am 08. Februar 2012 um 18:33

Komme bei Fall 12 (Die Wahrheit) nicht weiter. Stehe vor dem halboffenen Tor. Wie komme ich dadurch, ...

2 Antworten tod in der vorstatd silver-knigt am 03. September 2011 um 17:31

ich brauche eure hilfe ich komm mit der frage DAS MESSER nicht weiter könnt ihr mir da bitte helfen ...

3 Antworten wie macht man den tresor auf ? gamemasterin am 02. März 2011 um 19:01

ich komme nicht beim öffnen des tresors weiter bitte um hilfe

1 Antwort HILFE Fall 7, Eine tödliche Theorie schwedin19 am 13. Februar 2011 um 14:33

hej, ich komme irgendwie nicht weiter. ich hab jetzt alle fragen beantwortet bis zur frage ...

1 Antwort Fall 5 Der Weg durch den Park von Otto Herschel Kathrin123 am 09. Dezember 2010 um 12:33

Ich habe ein Problem mit dem Fall 5. Ich schaffe es einfach nicht den Weg von Otto Herschel durch ...

1 Antwort ein paar fragen Nintendostar am 17. Juli 2010 um 18:22

Hallo ! Ich hab mal ein paar fragen zu dem spiel: Ab wie viel jahren is das ? Wie viel ...

2 Antworten Weiterer Fall HdR-Freak am 23. Juni 2010 um 17:10

Hey, stimmt es, dass wenn ich alle Fälle mit der Note "A" abschließen, noch ein Zusatzfall ...

1 Antwort Dummer Tresor MarioDay6 am 11. April 2010 um 10:13

Kann mir bitte jemand helfen ich komm bei sonem Tresor nicht weiter (ich glaube im 2. oder 3.Fall ) ...

2 Antworten Abschlussbericht poetische Gerechtigkeit Melanie3112 am 03. September 2009 um 13:32

Ich komme bei der Frage nicht mehr weiter, was beweist, dass die Ehefrau nicht die Mörderin ist! ...

1 Antwort Abschlussberricht mit dem toten im keller Nici3103 am 16. August 2009 um 16:15

was beweist alles das sie mit dem typ im keller war?

1 Antwort Beweise das sie mit im Zimmer war Nici3103 am 16. August 2009 um 15:52

wie kann ich beweisen das die mörderin mit dem toten in einem zimmer war? bitte helft mir

1 Antwort Fall 2: VideoNachricht terrorboy am 11. August 2009 um 12:06

Oder kann einer ein Video drehen und es dann bei www.youtube.com hochladen, wo ich sehe wie man das ...

