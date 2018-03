Fragen und Antworten zu Untold Legends - Warriors Code

Fragen

keine Antworten Welche Klasse ist die beste ? Darkslider123 am 20. September 2012 um 17:23

Hallo ich habe mich gefragt welche Klasse die beste ist. Ich persönlich finde den Wächter am ...

1 Antwort Inventar Pokeman_96 am 18. Mai 2012 um 08:34

Kann man irgentwie die Inventar vergrößern? Damit man mehr mitnehmen kann

1 Antwort Letztes element im winterpass Snoopydoo666 am 20. März 2012 um 16:17

Komme an Letzen Geger nicht weiter der zieht mir mein ganzes mana und die lebensenrgie weg ohne das ...

keine Antworten Fragmente! BfmvBoy am 13. Januar 2012 um 08:39

Wo kriege ich die 3 Fragmente ich finde die nicht. Danke in vorraus..

keine Antworten stoppen 1111a am 17. August 2011 um 21:13

ich komme nicht weiter wo ich 2 leute vor ein kampf stoppen soll kann wer mir helfen danke

2 Antworten Am Eispass is das Doof Ezio_500 am 05. Mai 2011 um 00:07

Am Eispass soll ich Jah für diesen Trainer Patroulieren und die Monster töten aber egal wie lange ...

keine Antworten fragen zum spiel gelöschter User am 25. April 2011 um 17:37

hi leuts ich hab einige fragen zum spiel: 1.wie lange dauert die story (bin hardcore ...

keine Antworten Infos zum spiel FALCON194019401940 am 20. März 2011 um 17:59

Hallo, kann mir jemand sagen was für Klassen es bei Untold Legends und gibt,bitte episode angeben ...

keine Antworten frage steht unten Anko am 17. Dezember 2010 um 15:08

gibt es in untold legends open world

1 Antwort lohnt es sich? bennysdantes am 19. November 2010 um 20:41

lohnt es sich es zu kaufen will es mir kaufen

keine Antworten +45 Block RK LOSkiller am 30. August 2010 um 18:43

was bringt das bitte

2 Antworten kapitel 2, folterkerker Slipper1996 am 30. Juli 2010 um 15:41

ich bin bei der quest wo ich den gefangen befreien muss, habe jemanden im gefängniss gefunden mit ...

keine Antworten search seikoma am 07. April 2010 um 17:11

suche je,anden der mit mir etwas koop kampagne macht bis zum 10.4.10

2 Antworten Späher Pumaboy95 am 03. April 2010 um 16:10

hab mir ne späherin gemacht und wollt fragen ob ihr einen skillung für mich habt, finde keine seiten ...

