Fragen und Antworten zu Valiant Hearts

Fragen

keine Antworten Spielstand einfach weg? Patrace am 05. März 2015 um 21:25

Was zur Hölle soll der Mist? Nach drei Vierteln vom Spiel will ist auf einmal der komplette ...

keine Antworten Graben spacko01 am 07. September 2014 um 13:30

Ich versuche gerade in Chapelle den Kompass zu ergraben. Ich kann vorwärts, rückwärts und nach unten ...

2 Antworten Kapitel 1 - Emiles Flucht - Lore zu schnell, oder ... hanspeter2345 am 07. Juli 2014 um 21:15

in dem Kapitel 1 - Emiles Flucht muss man die ...

2 Antworten Geschichtliche Frage Totty am 30. Juni 2014 um 01:09

Im Spiel kommt ja der General von Dorff vor, die Spielfigur stellt ja eine reale Person dar, weiß ...

keine Antworten Kein Download Marneus_Calgar am 10. Juni 2014 um 01:27

Ist bereits bekannt ob Valiant Hearts nicht nur als Download Spiel verfügbar sein wird? Gibt es eine ...

