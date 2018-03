Fragen und Antworten zu Valkyrie Profile

keine Antworten Freya Zocker999999999 am 24. Juni 2013 um 16:22

Ich bin gerade bei dem Kampf gegen Freya und komme nicht weiter,deshalb hier meine fragen 1.:wieso ...

keine Antworten Hilfe gegen Garm Aiquono am 22. Dezember 2012 um 20:23

Hey^^ Hab das Spiel jetzt nach einiger Zeit wieder rausgekramt, hab es schon einmal durch mit dem ...

1 Antwort ehh einhenjar? DarkKill666 am 29. Mai 2011 um 21:27

gib es auch diese geister? (einhenjars)

2 Antworten Retten Darkrei55 am 27. Dezember 2010 um 17:21

Da gibt es ja so ne Mission wo man 2 alte Leute retten muss bei chapter 4, in der Mission gibt es ...

2 Antworten Deutsch Rob3000 am 26. Dezember 2010 um 19:21

Kann man das Spiel auch auf deutsch umschalten?

2 Antworten Natalia Darkrei55 am 26. Dezember 2010 um 18:51

Bei Kapitel 2 gibt es eine Mission wo man sie töten muss, mein Problem man is gleich von anfang an ...

1 Antwort Äh...tot? Öhm... Hilfe? SelkieAkira am 23. Oktober 2010 um 22:06

Also, ich habe mir das Spiel vor ein paar Tagen gekauft und habe erst mal das C-Ending erfahren ...

1 Antwort 2 fragen rnbstar am 19. Juli 2010 um 20:02

hi leute habe 2 fragen 1. was hat es mit der feder auf sich die wylfred einsetzen kann wenn man sie ...

1 Antwort der grimm Worwain22 am 10. Mai 2010 um 14:23

wie besiege ich am besten den grimm und die flammen

1 Antwort Realmstalker Outbreak am 28. November 2009 um 08:51

Gibt es irgendeinen trick dennen aus dem weg zu geheen verlier nämlich immer in den welten wo die ...

4 Antworten Ending - Oder neues Spiel? Leia_Fan am 24. November 2009 um 18:23

Sollte man nicht das c oder das a Ending ansteuern? (Ohmann ich steuer die ganze Zeit a an) Das ...

2 Antworten 2 Fragen! Bitte dringend um Hilfe! Leia_Fan am 20. Oktober 2009 um 18:29

Hallo erstmal, ich hab zwei Fragen: 1. Muss man unbedingt Ancel opfern? Anders geht des Spiel ...

1 Antwort Ending? Yuno-chan am 11. September 2009 um 16:20

Also ich hab das Spiel 3 mal durchgespielt (oder genau genommen nur 2 mal^^)und bei den ersten ...

