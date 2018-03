Fragen und Antworten zu Viking - Battle for Asgard

Fragen

keine Antworten Drachen amulett aufgeladen und nichts ist passier ... Goanaut am 23. Oktober 2014 um 09:32

Also ich war in darkwater und hab mich dank den ...

keine Antworten frage skyrim-ist-hammer am 06. Juli 2014 um 09:54

Hab mal ne frage ich will mir des spiel kaufen und wollte wissn ob des zu irgendeinen spiel ...

keine Antworten Wie kann ich die Schlacht um Hels Festung beginnen Blaugir am 23. April 2014 um 15:49

Ich habe den Drachen herbeigerufen, mein Schwert ...

keine Antworten waffen und rüstungen XXxbennyxXX am 03. Februar 2013 um 15:16

hi leute wo kann ich waffen und rüstungen kaufen

1 Antwort Ich brauche unbedingt euere Hilfe bei Viking ... TomWayne93 am 29. November 2012 um 15:34

Und zwar muss ich zum Guerillastützpunkt. Ich bin ...

keine Antworten Fataler Bug? Flusenmann am 05. November 2012 um 21:32

Ja Hallo ich bin in welt 1 und habe das Drachenamulet und habe es aufgeladenen. Aber wenn ich zu den ...

1 Antwort PS3: Ich kann die Gefangenen nicht befreien. Kupananuk am 28. Oktober 2012 um 14:38

Bei drücken auf den Kreis, drückt er gegen das Tor, aber nichts passiert? Genauso beim Versuch die ...

keine Antworten Andere Waffen heiko96 am 24. August 2012 um 18:40

Kann man im Laufe des Spiels auch noch andere Waffen kaufen?

keine Antworten Wie ist das Spiel? xXKuroschXx am 21. Februar 2012 um 22:39

Wie lang dauert das Spiel ungefähr? Macht das Spiel Spaß und gibts da Stellen zum ...

1 Antwort Drachen rufen black5800 am 05. Januar 2012 um 19:10



keine Antworten ich bin gerade am legionslager komme aber nicht ... Jericho1o1 am 04. Januar 2012 um 18:44

also im legionslager muss ich ja 2 3er gruppen von ...

keine Antworten Wichtige frage egoshuter2 am 21. Oktober 2011 um 15:11

Kann man nach dem man das spiel durch hat die kampagne irgendwie mit allen fähigkeiten neu beginnen?

keine Antworten fertigkeitskombo Overlord05 am 17. September 2011 um 13:30

wie aktiviere ich eine fertigkeitskombo

keine Antworten fässer voultdrohne am 20. August 2011 um 02:52

ich brauche hilfe bei der insel galcliff ich muss alle fässer sammeln und sie dann zu holmstein den ...

