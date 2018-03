Fragen und Antworten zu Virtual Villagers - Tree of Life

Fragen

1 Antwort Feuer PaulaJoh am 30. November 2015 um 16:40

Wie bekomme ich das Feuer wieder an ?

keine Antworten hi wie wo sieht man welche stufe meine menschen ... miryam am 22. April 2014 um 18:09

Hi ich sitze nun seid 2 tagen nur an dieser ...

keine Antworten Rätsel 11- Festessen? SimAmy am 16. Juni 2013 um 13:07

Hallo ihr VV4-Erfahrenen , meine Frage mit der Kleidung hat sich schon erledigt, aber nun weiß ich ...

keine Antworten Kleidung? SimAmy am 15. Juni 2013 um 12:12

Hey Ihr :) , ich würde gerne wissen, wie man "Kleidung" bei Virtual Villagers 4 herstellen kann. ...

keine Antworten Wie bekomme ich essen her? Vane2009 am 17. Mai 2013 um 17:39

Wenn ich essen sammeln möchte an dem Busch rechts oben sind dort die anderen Einwohner und meine ...

3 Antworten Hilfee! muffy_10 am 20. Oktober 2012 um 20:16

Hallo ich hab ein paar fragen: wie macht man seife und mit was genau? wie bekommt man essen? die ...

keine Antworten Wie krieg ich die babys schneller Erwachsen? fernseher8 am 20. August 2012 um 15:13

hi ich wollte fragen wie man die kinder/babys schneller Erwachsen kriege gibt es villeicht ein cheat ...

2 Antworten Hilfe! Schneckchen22 am 29. April 2012 um 18:39

Ich hoffe mir kann hier jemand weiter helfen. Ich habe das hier mit den Ranken schon gelesen aber ...

2 Antworten Hilfe bei den Krebsen... bonito7o am 27. März 2012 um 00:01

weiß vielleicht schon jemand von euch , was man mit den Krebsen machen kann...?Fangen kann ich sie ...

1 Antwort Schmetterlinge Julica am 12. März 2012 um 22:29

Hallo, kann mir jemand vielleicht verraten, was es mit den Schmetterlingen auf sich hat? Also ich ...

2 Antworten Sonstiges sweet-cookiene am 05. Februar 2012 um 13:37

Also, ich habe 2 Fragen; 1. Meine Dörfler wollen keine Kinder mehr bekommen, was soll ich tun (meine ...

1 Antwort Virtual Villagers4 valiser49 am 04. Februar 2012 um 16:40

hi, leute wer weis wie man zu den Fischschuppen kommt und wo man sie findet ?

6 Antworten Hilfe Basra2312 am 23. Januar 2012 um 12:47

So ich hoffe das wenigstens noch ein paar dieses Spiel spielen und mir weiterhelfen können. 1: Wie ...

9 Antworten ...äähm Theresa97 am 09. Januar 2012 um 17:11

wie kann ich da unten wo die harten früchte sind sachen kochen und wer kennt ein paar ...

