Fragen und Antworten zu Walking Dead - Season 2

Du hast ein Problem mit The Walking Dead - Season 2 oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community.

Fragen

keine Antworten Fehler beim Feuerentzünden kurz nach dem Start? Tiamat-Phantom am 24. April 2017 um 00:10

ich kann das feuerzeug nicht zum anzünden nehmen. es passiert rein garnichts. weiss jmnd warum?

keine Antworten Text zu schnell weg Kyoushirou am 29. Februar 2016 um 22:11

Hallo. Habe eine Frage bezüglich des Textes. Besitze Season 1 und 2, wäre aber der PS4 Version auch ...

1 Antwort Untertitel Sprache? BlackFan am 25. März 2015 um 11:02

Moin, und zwar ist meine Frage wenn ich mir das Spiel vom Playstation Store kaufe hat das Spiel ...

1 Antwort jane oder kenny Skido am 03. Februar 2015 um 18:24

dah ich zum ende hin mich für kenny entschieden habe wolle ich gerne wissen welche entscheidungen ...

keine Antworten The Walking dead season 2 pass Engelo1972 am 31. Januar 2015 um 22:14

Hallo habe mir heute für die PS vita den season 2 pass gekauft. dann habe ich die Episode 2-5 ...

1 Antwort Season 1 Bug gelöschter User am 28. Januar 2015 um 16:20

Da es hier für Season 1 auf der PS4 kein Forum gibt stelle ich die Frage hier mal. Also ich bin in ...

keine Antworten The Walking Dead 2 Startet nicht FlopD am 06. Januar 2015 um 20:40

Guten Tag/Abend liebe Community ich habe mir letztens die zweite season von TWD als CD/DVD gekauft ...

keine Antworten Season 2 Deutsch? o.o KH-Roxas am 15. Dezember 2014 um 18:12

hi leute bin jetzt mit season 1 durch und wollte fragen ob es schon auf deutsch gibt season 2? wenn ...

3 Antworten Season 3? ShadowAssassin23 am 11. Dezember 2014 um 22:55

Glaubt ihr es wird eine Season 3 geben? Eigentlich ist es ja möglich aber anderseits auch nicht da ...

1 Antwort DLC ? xxxANIMExxx am 08. Dezember 2014 um 11:23

Ich wollte fragen ob noch 1 Dlc für The Walking dead Season 2 raus kommt wie bei Season 1 ?

keine Antworten Spiel auf Deutsch (Untertitel) spielbar? jim_morrison am 01. Dezember 2014 um 13:49

Gibt es das Spiel auch mit deutschen Untertiteln zu kaufen?

2 Antworten Fehler beim Laden X_Fighter am 28. November 2014 um 19:22

Hallo zusammen. Ich habe das Spiel einem Freund ausgeliehen und er hat es auch bis zur 4. Episode ...

2 Antworten Warum findet das PS4 System die Spielstände der ... JackDex am 05. November 2014 um 13:24

Hey. Ich habe beide Seasons für die PS4 gekauft. ...

1 Antwort ps3 download probleme paxo am 02. November 2014 um 22:42

also ich hab hier und auch auf verschiedenen seiten jetz herumgeschaut und hab gesehen, dass ne ...

zur Walking Dead - Season 2