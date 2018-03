Fragen und Antworten zu Walking Dead

Fragen

keine Antworten Komme bei Season 3 auf dem Zug nicht weiter? Ghostrider94 am 06. August 2016 um 19:06

Ich bin bei Season 3 auf der Zugfahrt unterwegs nach Savanha und ich kann nichts mehr tun das mich ...

keine Antworten Carley Du_warst_auf_meiner_Schaukel am 30. Juli 2016 um 22:46

Gibt es eigentlich irgendeine Möglichkeit Sie bzw Doug zu retten oder sterben sie egal was man ...

keine Antworten Probleme mit dem Installieren von The Walking ... SaMaKax3 am 02. November 2015 um 21:39

Hatte jemand von Euch auch diese Probleme? Ich hab ...

keine Antworten Season 1 am Tablet und Season 2 am PC, nun fehlen ... Rina83 am 19. September 2015 um 15:13

Hallo an alle, habe TWD 1 an meinem Android Tablet ...

1 Antwort Wer hat/hatte auch dieses Problem? Klumsy83 am 18. Juni 2015 um 20:30

in season 1 episode vier sitze ich in der schule fest. nachdem ich die batterie geholt habe geht es ...

keine Antworten Episode 2 Die Farm Problem brownie05 am 28. Mai 2015 um 13:31

Ich habe Walking Dead auf meinem Tablet.Bisher ging auch alles super. Bei der Sequenz mit dem ...

keine Antworten Hilfe hab einen bug.. michixx am 30. März 2015 um 13:22

Ich spiele das Spiel seid ein paar tagen auf Android (Samsung Galaxie s4) nun komme ich an eine ...

1 Antwort Untertitel Sprache? BlackFan am 25. März 2015 um 11:03

Moin, und zwar ist meine Frage wenn ich mir das Spiel vom Playstation Store für die PS4 kaufe, hat ...

8 Antworten Starten mit 400 days oder Episode 1 IamTurok am 10. Januar 2015 um 11:45

Ist es sinnvoll mit Episode 1 zu beginnen, oder wie doch eigentlich chronologisch richtig wäre mit ...

1 Antwort Welche Episoden im Season-Pass? Digdri am 29. Dezember 2014 um 14:53

Welche von den Episoden sind im Season-Pass enthalten?

keine Antworten episode 2 teil 12 BUG? Gikosan am 29. Dezember 2014 um 14:44

Brenda erschießt mich immer direkt ohne dass ich eine Option habe jemandes zu beruhigen. Ich ...

keine Antworten Warum lässt es sich walking dead 2 nicht ... isabellschmidt am 26. Dezember 2014 um 20:51

Versuche vergeblich das spiel zu installieren aber ...

keine Antworten season pass __naruto__94__ am 27. Oktober 2014 um 15:00

Ich hab mit season pass geholt kann aber nur die erste Episode runterladen. Wo find ich die ...

keine Antworten Warum kann man es hier nicht für die ps4 öffnen ? Stempi am 25. Oktober 2014 um 08:22

wenn ich es hier suche dann kann ich es nur für ps3 finden, es ist aber seit dem24.10 auch auf der ...

