Fragen und Antworten zu Wanted - Weapons of Fate

Fragen

1 Antwort wanted das spiel zu den action film wanted gelöschter User am 27. März 2013 um 22:08

ist das das spiel zu den action film wanted mit slown usw ist dann die story gleich oder verandert ...

keine Antworten Teambilder NumyAlTair am 23. Januar 2013 um 11:12

Kann mir jemand helfen das Teambild „Büro in Barcelona" zu finden? Wäre euch sehr dankbar

keine Antworten Lohnt es sich ? G-power am 23. August 2012 um 18:45

Moinsen, wollte ma fragen ob sich das Game lohnt ? Und was man so machen kann ? Gibt es ne Open ...

1 Antwort Wanted - Training gleich am anfang spieler247 am 15. Dezember 2011 um 14:39

Nachdem man die Leichen von den Haken geschossen hat, muß man hinter einem Stahlträger in Deckung ...

1 Antwort wanted weapons of fate ps3 trophies Feri am 11. September 2011 um 14:16

http://www.youtube.com/watch?v=_waC2xmVQE0 ich kann da keine person finden wie oder was muss ich ...

keine Antworten Drei mal durchspielen oder nicht ? miracthegamer12345 am 02. September 2011 um 16:51

muss ich um die trophäen für die BÖSSE die man mit bestimmten personen töten muss drei mal oder mehr ...

keine Antworten Error beim Start Darth-Malak am 24. Juni 2011 um 20:16

Immer wenn ich das Spiel srten will kommt kurz der Ladebildschirm dann, wird alles schwarz und kommt ...

4 Antworten trophäe gegen die uhr psndownhilfe am 07. Mai 2011 um 11:50

Hallo habe die deutsche version von wanted und brauche die gegen die uhr trophäe aber wie soll mann ...

keine Antworten Leute brauceh antwort so schnell wie möglich HARLEY_DAVIDSON_BOY_13 am 06. April 2011 um 19:49

hey leute... bei mir is das so das ich es installiere und dann startet das spiel,der bildschirm ...

1 Antwort Versionen ? (legend) am 22. Februar 2011 um 19:59

ich jeck das nicht mit den Versionen . Deutsche und Internationale:Ist die internationale Version ...

1 Antwort Besieg den Mistkerl! Flenders92 am 20. November 2010 um 19:22

Beim level wo man die Bruderschaft verteidigen muss hab ich alle besiegt und schon voll lange ...

keine Antworten Prämiengegenstände S-Spike-S am 18. November 2010 um 19:22

Wie viele gibt es in den Leveln? Ganz besonders Level 7, 8 und 9.

Wie viele gibt es in den Leveln? Ganz wichtig Level 6, 7, 8 und 9

1 Antwort Kostüme Ungern am 26. August 2010 um 15:54

Wie kann man andere ""Kostüme" anziehn?

