Fragen und Antworten zu Warriors - Legends of Troy

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Warriors - Legends of Troy oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

1 Antwort Hilfe auf Experte vicky029 am 05. Oktober 2014 um 04:56

Hallo, hab vor Tagen den Schwierigkeitsgrad Experte begonnen aber nachdem man nach einen Schlag tot ...

keine Antworten Verzweiflung 2tes Sekundärziel? Zocker_1990 am 16. August 2013 um 15:18

Was ist das 2te Sekundärziel im Level Verzweiflung mit Ajax? Irgendwie find ich nur das Ziel mit ...

2 Antworten Hektor besiegen mir_faellt_nichts_ein am 25. Juli 2011 um 20:25

Hallo, mein Freund hängt schon seit einigen Tagen daran, Hektor zu besiegen. Aber immer wird er ...

3 Antworten Spiel geht nicht weiter! AoRoDo am 18. März 2011 um 22:53

Bin jetzt bei der ersten Mission mit Ajax. Der rammbock sollte eigentlich das erste Tor öffnen, tut ...

1 Antwort Trojaner oder Grieche ? Messeer-Max am 26. Dezember 2010 um 16:16

Weis schon jemand, welche waffen man als Trojaner und welche man als Grieche hat und ob man als ...

3 Antworten massenschalcht xckx am 30. Juni 2010 um 15:13

hat es massenschlachten wie bei viking oder sin da nur wenig gegner

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte Warriors - Legends of Troy jetzt! Bitte wähle die Platform: PS3

Xbox 360 Leser-Wertung: 79 %

35 Bewertungen

zur Warriors - Legends of Troy