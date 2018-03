Fragen und Antworten zu Way of the Samurai 2

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Way of the Samurai 2 oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

1 Antwort Medizin für den Vater ? Corti am 26. Januar 2016 um 21:42

Also ich versuche Grad den Vater von dem mädel in namato oder wie das heißt zu heilen Jetzt sagt ...

1 Antwort 2 fragen Nahiroka am 06. November 2011 um 19:10

1.ich habe noch nie den weg von dem typ in der mittleren stadt gemacht (der mit den doppelschwerter) ...

1 Antwort hilfe! tho100 am 18. Dezember 2010 um 12:00

ích hazeumon oder wie der heißt getötet,und bin mit dem spion gegenagen,und dann musste ich von neu ...

1 Antwort hilfe! tho100 am 18. Dezember 2010 um 12:00

ích hazeumon oder wie der heißt getötet,und bin mit dem spion gegenagen,und dann musste ich von neu ...

1 Antwort Bitte Antworten ! gelöschter User am 25. Mai 2010 um 10:27

Also bei bilder ..bei spieletipps ist da der spieler muto und so eine frau mit einer lanze und ein ...

14 Antworten Hy leute wieder mal 2 Fragen ^^ Gara am 03. März 2010 um 19:18

1. wisst iht wie ich das Kujaku-nitoryu bekomme das sind 2 Schwerter mit Roten Mantel also doppel ...

4 Antworten Hy mal ne Frage Gara am 12. Januar 2010 um 23:02

und zwar ich habe mein anfangsschwert weggeschmissen weil ich dachte wie bei den 1 Teil das man da ...

7 Antworten schmied silverman am 20. September 2009 um 17:20

wo ist der schmied

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte Way of the Samurai 2 jetzt! Bitte wähle die Platform: PS2 Leser-Wertung: 79 %

14 Bewertungen

zur Way of the Samurai 2