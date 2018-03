Fragen und Antworten zu Way of the Samurai 3

Fragen

keine Antworten ich habe 2 fragen die unten stehen 1. anderes ... tobi-wolf am 05. Januar 2014 um 18:35

also meine erste frage lautet : kann man in diesem ...

keine Antworten Dorfbewohner Dann12 am 12. Juni 2013 um 23:17

Wie kann ich dwn Dorfbewohner beitreten?

keine Antworten Technik und Waffen Limbiz am 23. September 2012 um 18:02

Hey Leute ich hab da mal ne frage und zwar habe ich mir 2 waffen geschmiedet und die beide alls ...

keine Antworten Technik und Waffen Limbiz am 23. September 2012 um 17:42

Hey leute ich zocke das spiel jetz seit mehreren stunden hab auch alles schon freigeschaltet...Habe ...

keine Antworten Prinzessin zusammen KuBi88 am 20. September 2012 um 13:00

wie kommt man mit der Prinzessin zusammen? was mauss man da alles tun?

1 Antwort Frage um alle schwerter und Teschiken zu bekommen CumCum am 21. November 2011 um 19:31

Hi ja wo bekomme ich die seltensten schwerter habe die schon vom Händler alle und gibt es noch ...

keine Antworten Frage zu Allen Schwerter bekommen und alle ... CumCum am 21. November 2011 um 19:30

Hi ja wo bekomme ich die seltensten schwerter habe ...

1 Antwort Frage zu DLC und allgemeines zum Game Bummbel am 21. November 2011 um 19:26

Ja Frage steht oben da ich nix genaues finde und wo findet man es nach den downlaod und gibt es im ...

keine Antworten Liste der sachen per DLC Bummbel am 21. November 2011 um 19:23

Ja Frage steht oben da ich nur in XBox Live nur die beschreibung sehe aber das ziemlich karg ...

1 Antwort Die Samuraipunkte PrinzZuDemFero am 01. November 2011 um 21:55

Wie kann ich sehr schnell viele Samuraipunkte sammeln? Hab schon öfters durchgespielt aber da ich ...

5 Antworten 2 fragen silverwolf88 am 10. Oktober 2011 um 23:56

1 was bedeutet diese juggle struggle und was bringt das 2 wo finde ich zaji und kasumi als partner ...

1 Antwort Schriftrollen ? ? ? Itachi_Ushiha am 10. August 2011 um 20:39

Also ich hab mir die Schriftrolle: basistechnik gekauft...was bringt die? ich kann die net ...

1 Antwort Zwei Schwerter-Style Jaymo1 am 21. Juli 2011 um 12:23

Tach! Also. Folgendes: Ich hab die Schriftrollen in meinem Iventar rumgammeln und will sie ...

24 Antworten ninja micha6595 am 10. Juli 2011 um 16:25

hey leute ich bin eigentlich ein riiiiiieeeeesen fan von ninja spielen aber ich find das open world ...

1 Antwort partner zayala123 am 16. April 2011 um 11:59

ich hab das spiel jetzt schon paar mal durch aber ich finde nur 2 patner einmal die in onike auf der ...

