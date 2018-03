Fragen und Antworten zu Way of the Samurai 4

Fragen

keine Antworten Mehr Klamotten zum kaufen? Narono am 21. August 2015 um 13:56

Irgendwie kann ich nur 4 Kleidungsstücke kaufen... beim ersten Durchlauf hatte ich viel mehr ...

keine Antworten Gibt es deutsche Untertitel? Tadus am 10. August 2015 um 19:16

Da ich Fan von Way of the Samurai bin möchte ich gerne wissen ob es im Spiel deutsche Untertitel ...

1 Antwort kann eine waffe mehrere GKDThunder am 24. Mai 2014 um 23:27

frage steht oben danke im vorraus

3 Antworten Zwei Schwerter style? xTONiBANGx am 10. Mai 2014 um 15:00

Hallo Community ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, ich suche vergeblich nach den zweischwerter ...

keine Antworten beste technik _AmiR_ am 28. Februar 2014 um 09:08

hey leute. wie es aussieht zockt wahrscheinlich keiner way of thesamurai 4 aber ich stell trotzdem ...

2 Antworten Wie bekomme ich das "The Ligth Of Hope Ending"? Tsuranami am 30. Oktober 2013 um 19:35

Ich habe ein großes Problem das Ending zu bekommen. Ich weiß nicht wie ich das Casino schließen kann ...

1 Antwort Kyoji Swordfighting meistern DANTESeph am 12. Juli 2013 um 05:53

Hi...ich wüsste gern wie man den Kyoji Swordfighting Style meistert. Ich weiß das man dazu ne ...

2 Antworten lohnt es sich? kai229 am 06. Juni 2013 um 17:09

machen die kämpfe spaß is die story interessant?

2 Antworten Wie fängt man das Spiel von vorne an ohne alles zu ... KorDon_ am 02. Juni 2013 um 20:05

Habe den Schmied getötet und habe gehört das man ...

2 Antworten Warum kann ich keine Styles mehr aufheben? Schatci am 29. April 2013 um 12:04

Diese Schriften, die die Gegner nach dem Sterben fallen lassen ... so ne blauen Bücher glaub ich ...

1 Antwort wofür ist der schlüssel von little britan? kurama78 am 23. April 2013 um 13:12

hi leute,ich war letztens bei den typ der verlorene sachen verkauft(und die pistole vom shogun)unter ...

5 Antworten Wo finde ich den Schlüssel? Schatci am 22. April 2013 um 21:34

Den Schlüssel um die Prajna-Mitglieder beim Magistrate zu befreien ...?

5 Antworten Wo kann ich nochmal Onigiris kaufen? Schatci am 22. April 2013 um 20:08

In welchem Bezirk sozusagen?

7 Antworten Wann ist das Spiel durchgespielt? Schatci am 18. April 2013 um 17:49

Hab mir gestern erst das Spiel gekauft ... hab's ein bisschen gespielt bis ich zu so 'nem Turnier ...

